Dit mag nooit meer weg: Notities van een tewerkgestelde

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Johannes Karelse ondergedoken in Renswoude. In 1943 werd hij tijdens een razzia opgepakt en tewerkgesteld in een koekjesfabriek in Dresden in Duitsland. Hij maakte daar onder meer het bombardement mee en wist uiteindelijk met een groep medegevangenen naar Praag te vluchten. Op de blanco pagina’s van zijn bijbeltje hield hij in korte zinnetjes data en plaatsen bij.

Dierbaar

Dat boekje is nu het dierbaarste bezit van zijn zoon Arie Karelse (67). Samen met zijn broers en zus is hij een speurtocht begonnen naar wat hun inmiddels overleden vader is overkomen. „Het krijgsgevangenkamp Mühlberg aan de Elbe, moeten helpen met de verbranding van lijken na het bombardement... Pas toen ik jaren geleden zelf in Dresden was, besefte ik welke vreselijke dingen hij moet hebben meegemaakt.”

Vader Johannes vertelde vroeger niet veel over zijn tijd in Duitsland. Als er op televisie beelden of geluiden van bombardementen waren, liep hij weg.

Zo’n tien jaar na de oorlog dook hij op een Haags terras ineens angstig onder tafel. Later vertelde hij dat het gepiep van de tram op de rails leek op het fluiten van de vallende bommen op Dresden. Thuis kwam nooit knolraap op tafel want hij had verrotte exemplaren moeten eten.

Contact

Wel zou hij altijd contact blijven houden met de groep mensen waarmee hij vluchtte, in het gezin Karelse ’de krijgsgevangenen’ genoemd.

Het bijbeltje met de aantekeningen nam hij elke week mee naar de kerk. „Voor mij is dit een boekje van ’Nooit meer oorlog’”, zegt zoon Arie.