’Vliegen met een mondkapje? Valt best mee!’

Vliegen met een mondkapje is al geruime tijd verplicht, reden voor ons om de balans op te maken: is het mondkapje een drama of juist niet? Onze mailbox ontplofte bijna van de reacties en gelukkig valt het nieuwe reizen de meeste lezers erg mee.

Dat geldt ook voor Frank aan de Stegge. „Wij vlogen met KLM naar Florence. Die 1,5 uur was prima te doen en de dienstverlening leed er niet onder. Tijdens de kleine snack mocht het mondkapje af.”

Frans Rijnierse en zijn vrouw gaan een stapje verder. Naast een mondkapje dragen ze een plastic scherm, bleek uit de meegezonden foto’s. „Het ging perfect met Easyjet naar Alicante. We hebben beiden corona gehad. Dan denk je wel twee keer na.”

Joyce Aussem vond het mondkapje ook meevallen, maar zag onderweg naar Portugal dat niet iedereen hem op had. „Raar dat niemand ingreep.”

Kritische geluiden zijn er ook van mensen met een bril, vanwege de beslagen glazen. Zo kon Marien van der Geijs onderweg van Dubai naar Amsterdam niet lezen of puzzelen. „Het toestel was bijna leeg...”

Over de logica aan boord kun je dus twisten, maar reizen met een mondkapje blijkt een makkie.

Geen probleem

Vorige week ruim negen uur een mondkapje op gehad voor onze reis naar Curaçao. Vooraf zagen wij er tegenop, maar het viel uiteindelijk ontzettend mee. Het was geen enkel probleem.

Rens Smak Gregoor

Handhaving

Wij hebben het geluk gehad dat we op vakantie konden naar Lesbos. Het mondkapje wende snel. De handhaving mag wel scherper. Sommige mensen hadden het mondkapje als soort accessoire op de kin hangen...

Cindy K.

Gewoon mee dealen

Ik vlieg altijd met een mondkapje omdat ik nierpatiënt ben. Ik heb hierdoor bijna geen weerstand. Het mondkapje is soms lastig omdat je bijna niet bent te verstaan in het vliegtuig. Ook krijg je het erg warm. Maar het beschermt wel; als iedereen het doet, gaat de besmettingskans omlaag.

Dennis Ista

Erg meegevallen

Ik ben weer thuis op Curaçao, dus heen en terug 9 uur met een mondkapje op gezeten. Het viel reuze mee, zorg wel voor elastiekjes die niet te strak zitten. De passagiers op de KLM-vlucht gedroegen zich voorbeeldig, geen onvertogen woord, iedereen hield zich netjes aan de regels.

Bianca G. Scheepbouwer

Lege kist

In augustus ben ik naar Dubai gevlogen. Op de heenreis kon ik af en toe naar lucht happen. Op de terugvlucht van 7 uur had hem continu op! Mijn bril was de hele tijd beslagen, ik kon niet lezen of puzzelen. Slechts 10% van de stoelen was bezet, geen medepassagiers te bekennen. Je vraagt je af of zo’n kapje dan echt nodig is.

Marien van der Geijs