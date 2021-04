De beste audio-ervaring voor merktrouwe Apple-fans

Wat is het?

Na het succes van de Airpods en Airpods Pro was de komst van de Airpods Max afgelopen najaar geen al te grote verrassing. Apple bouwt al sinds 2014, toen het bedrijf audiomerk Beats overnam, gestaag aan een portfolio van producten dat niet alleen de trendgevoelige maar ook de audiofiele luisteraar kan bekoren. De kroon op het werk vormt de nieuwste aanwinst: de Airpods Max, een draadloze hoofdtelefoon met akoestisch ontwerp en actieve ruisonderdrukking.

Op elk terrein is er een te kloppen partij, en onder de premium hoofdtelefoons is dat de Sony WH-1000. Die is inmiddels bij de vierde generatie aangekomen. De Sony’s klinken fantastisch, zijn vederlicht en - niet onbelangrijk - kosten met prijzen vanaf 280 euro minder dan de helft van de Airpods Pro die 629 euro moeten kosten. Onder ’gewone’ luisteromstandigheden - laten we zeggen: Spotify op de hoogst beschikbare kwaliteit - is er geen noemenswaardig verschil tussen de twee te horen.

Is het wat?

Gegokt en verloren voor de Airpods Max? Dat zeker niet, want los van zijn spectaculaire ontwerp blinken de Airpods Max in één opzicht bij uitstek uit: de naadloze verwevenheid met andere Apple-hardware. Moeiteloos schakelen ze van een iPhone naar een iPad, en van een iPad naar een Macbook. Het is deze ergernisvrije ervaring waarin Apple het verschil kán maken omdat veel van zijn gebruikers nu eenmaal merktrouw zijn.

Tijdens het kijken van films blijkt de Apple-hoofdtelefoon nog een belangrijke troef aan boord te hebben: ruimtelijk geluid, door Apple spatial audio gedoopt. Via sensoren houdt het apparaat bij hoe de gebruiker zijn hoofd draait. Het geluid draait - virtueel - mee en doet dat zo soepel dat het op een surround-ervaring lijkt. Sony kwam in 2019 weliswaar met 360 Reality Audio, een vergelijkbaar snufje, maar dat wordt nog niet door grote streamingdiensten ondersteund.

Apple, daarentegen, heeft niet alleen zijn eigen bibliotheek aan films en series ontsloten maar wordt ook gesteund door Disney Plus. Netflix, Videoland en Prime Video kunnen niet achterblijven, al hebben die de komst van spatial audio nog niet aangekondigd. Het kleinere Discovery+ zou het al wél aan boord moeten hebben, maar dat bleek niet tijdens het testen. Daar kan Apple natuurlijk weinig aan doen.

Als een bedrijf zijn producten naadloos aan elkaar knoopt, is sprake van een ecosysteem. Het Apple-ecosysteem dijde afgelopen week verder uit met de komst van de Airtag, een tracker die het kwijtraken van kostbaarheden als sleutels en huisdieren verleden tijd moet maken. Met een iPhone of iPad zijn Airtags vrijwel tot op de centimeter nauwkeurig terug te vinden. Opvallend is het feit dat de - toch bepaald niet goedkope - Airpods Max de daarvoor benodigde chip niet aan boord hebben.

En om nog even te blijven klagen: zowel de nieuwe Apple TV 4K als de nieuwe iMac, allebei vorige week aangekondigd, ondersteunen geen spatial audio. Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. De combi van Apple TV en Airpods Max zou dankzij die ruimtelijke audio een killercombinatie kunnen zijn voor de uurtjes waarin de gebruiker nog wel een film wil zien maar het huis stil moet zijn. Maar helaas: Apple gaat blijkbaar niet all-in met de audiotechniek.

Over smaak valt te twisten, maar één discussiepunt over de Airpods Max zag ik niet aankomen. De vrouw des huizes vond het gewicht ervan namelijk wat te hoog. De Sony WH-1000XM4 is met 284 gram liefst honderd hele grammen lichter en viel wél in de smaak. „Gemakkelijker om de hele dag te dragen”, was haar oordeel, al was ik zelf zeer tevreden met het draaggemak van de Airpods en de robuustheid die het aluminium ontwerp met zich meebrengt.

Plus- en minpunten

+ Audiokwaliteit die je voor deze prijs mag verwachten

+ Een ontwerp dat je van Apple mag verwachten

+ Spatial audio maakt van je hoofdtelefoon een surroundset

+ Vrijwel naadloze integratie in huishouden vol bestaande Apple-producten

- Gebrek spatial audio in nieuwe Apple TV 4K en iMacs beperkt veelzijdigheid

- Zwaar, volgens sommige gebruikers

Conclusie

Trouwe Apple-gebruikers die niet op een euro meer of minder kijken, zullen er geen spijt van krijgen als ze hun arsenaal op enig moment uitbreiden met de Airpods Max. Tegelijkertijd zou het gek zijn om de concurrentie als welwillende amateurs af te schilderen. De afgelopen maanden heb ik bijvoorbeeld ook de Sony WH-1000XM4 intensief gebruikt. Een uitmuntend product waar schokkend weinig over te klagen valt, en dat bovendien minder dan de helft kost ten opzichte van de Airpods Max.

Met name voor mensen die zich (nog) niet in het Apple-ecosysteem hebben laten vangen en bijvoorbeeld een Android-telefoon gebruikt, is het verschil niet zo groot. Spatial audio werkt namelijk alleen op (sommige) Apple-elektronica. Hetzelfde geldt voor de naadloze overschakeling van het ene naar het andere product: briljant ontwikkeld, maar het werkt alleen bij iPhones, iPads en Macbooks. Ook dan blijven de Airpods een uitstekende hoofdtelefoon. Maar dat geldt voor de vlaggenschepen van Sony, Bowers & Wilkins en Bose net zo goed.