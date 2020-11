Een pepernoot van €10 (per stuk!): hij bestaat, evenals een baconnoot

We smijten ze door de kamer of graaien er gerust een zak per dag van weg: de kruid- dan wel pepernoot. Nice to know: we eten ze al sinds 1880. Het was Jan van Delft die destijds de pepernoot bedacht zoals wij die kennen. Sinds 1990 begonnen zij te experimenteren, met de inmiddels ingeburgerde en geliefde chocoladepepernoot als eerste resultaat. Tegenwoordig zien we elk jaar weer bijzondere smaken in het schap verschijnen. Met dit jaar een wel heel bijzonder exemplaar.

Exclusieve noot

Dit jaar viert Van Delft hun 140-jarig bestaan, en natuurlijk hebben zij iets bijzonders bedacht om hier een feestje van te maken. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met sterrenchef-kok Rik Jansma (Restaurant Basiliek) om van het kleinste koekje ter wereld ook het duurste koekje te maken. “Wij hebben Rik gevraagd een pepernoot te maken, bestaande uit de meest exclusieve ingrediënten die er te krijgen zijn op deze wereld,” aldus Van Delft.

Op het ingrediëntenlijstje staan onder meer de dekopon mandarijn uit Japan, witte truffel uit Italië, saffraan, bladgoud en bourbon vanille uit Madagaskar. Daarmee wordt de pepernoot gelijk aardig aan de prijs: welgeteld 10 euro. Per stuk, that is.

De exclusieve peper/kruidnoten van Van Delft.

Buiten de jubileumpepernoten zijn er nog zo’n tien andere varianten bijgekomen dit jaar, waarmee Van Delft inmiddels de 60 aantikt. Daarbij zijn puur orange en koffiemix dé nieuwe smaken van 2020. Hoe ze bij juist die touch komen? “We kijken naar wat een hype is. Daarnaast luisteren we natuurlijk gewoon goed naar de consument. Zij doen vaak verzoeken en als het voor ons productietechnisch haalbaar is, kan het zomaar gebeuren dat deze pepernoot op de markt verschijnt.” Voor ieder wat wils in ieder geval; van prosecco tot meloen en van zure mat tot pumpkin spice.

Hartig kan ook

Smokey Goodness Jord Althuizen gooit het over een totaal andere boeg en komt met een eigen, bijzondere versie van dit kleine koekje: de baconnoot. Anders dan we gewend zijn van een pepernoot is deze hartig, waarmee ook gelijk een primeur. Althuizen: “Pepernoten zijn eigenlijk altijd zoet, terwijl ik de combinatie van zout en zoet juist zo lekker vind. Met het idee een soort Sinterklaassnack voor volwassenen te ontwikkelen, neigden we toch wat meer naar de hartige kant.”

De hartige noot van Smokey Goodness.

Hiervoor hebben ze een eigen receptuur bedacht die voor de ene helft bestaat uit een mix tussen een kruid- en pepernoot, en voor de ander helft is aangevuld met een winterbarbecue rub. “Deze rub zit vol met allerlei winterse smaken als steranijs, piment en kaneel. Qua smaken heel erg leuk om samen te brengen.” Dit toppen ze af met bacon crumble, volgens Althuizen ook wel het keukenzout van Smokey Goodness, omdat ze dit intern graag over alles heen strooien.

Voor sommigen is het pimpen van de pepernoot vloeken in de kerk en moeten we gewoon bij het origineel blijven. Althuizen denkt daar anders over: “Verandering van spijs doet eten, dus ik zeg let’s go. Een frisse wind, in mijn geval met de geur van versgebakken bacon, kan geen kwaad.” Gelukkig kan met het aanbod van tegenwoordig iedereen iets naar zijn of haar gading vinden.