Onverwachte uitdagingen voor wereldzeilster Kelly

„Tijdens een avondje met een Australische vriend (voormalig kapitein) waar de rum rijkelijk vloeide en de verhalen groots waren, zei hij; „Jullie zouden een boot moeten kopen.” Zo gezegd, zo gedaan.

We hebben de laatste anderhalf jaar voornamelijk doorgebracht op de Middellandse Zee: van Ibiza tot de prachtige Eolische Eilanden en alles daartussenin.

Leven aan boord brengt onverwachte uitdagingen met zich mee. Onweersstormen ontwijken, bijna op de rotsen slaan, anker krabben: slechts een kleine greep. Soms kan ik die kerel van me wel achter het behang plakken, maar even weglopen gaat niet.

Momenteel zitten we midden op de Atlantische Oceaan, bezig met de oversteek naar de Caraïben. Daar zullen we de komende maanden doorbrengen. Op zoek naar nieuwe kitesurfbestemmingen, want dat vinden we net als zeilen geweldig.”