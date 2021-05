Water is een prima grond om op te wonen (en dus gebeurt het steeds vaker)

Ook iets van de laatste tijd: bewoners die samenwerken om gezamenlijk een waterproject van de grond te tillen. Bijvoorbeeld ’Schoonschip’, een drijvende woonwijk in het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord. Hier wonen nu 46 huishoudens en meer dan 100 bewoners op dertig arken. Er is één collectieve gebruikersplek.

Eigen energie

De jonge, milieubewuste bewoners voorzien volledig in hun eigen energiebehoefte. Met 500 zonnepanelen wekken ze stroom op en er wordt natuurlijk gebruik gemaakt van warmtepompen. Zonneboilers zorgen voor warm tapwater.

Architect Koen Olthuis bouwt wereldwijd huizen op het water. Hij denkt zelfs dat drijvende complexen een oplossing voor het nijpende woningtekort kunnen zijn. Platformen van 200 bij 60 meter die eilandjes vormen en desgewenst bij elkaar kunnen worden gezet zodat er een wijk ontstaat. Het voordeel is dat de complexen zo nodig naar een andere plek kunnen worden geschoven.

In Woerden is in 2019 onderzoek gedaan naar een drijvende wijk met de ludieke naam ’Veenetië’. Toenmalig wethouder Arthur Bolderwijk liet in een rapport weten dat daarmee meerdere problemen kunnen worden aangepakt. Zoals het tekort aan goede bouwlocaties, terwijl ook bodemdaling en klimaatbestendige woningbouw van belang zijn.

Luxe

Recreatiewoningen aan het water zijn eveneens heel gewild, weet projectontwikkelaar Marcel Coltof. Een door hem begeleid project van 24 woonarken in Ohé en Laak (L) vloog recentelijk weg, wat Coltof op het idee bracht om een luxe woonbotenproject te ontwikkelen. „Ik heb altijd geroepen dat recreëren aan en op het water de meest optimale vorm is. Bovendien hebben we zoveel water in Nederland, daar moeten we iets mee!”

Zijn ’Floating Houses Project’ heeft hij onlangs officieel voor Europa laten registreren. Het bestaat uit een steiger met aan de ronding twaalf luxe woonboten. Het project wordt kant-en-klaar vervaardigd bij een bouwer van luxe jachten in Franeker.

„De arken hebben een complete buitenkeuken op een bovendek. Tot mijn verbazing was er niet alleen interesse uit Duitsland en Engeland, maar ook uit de Verenigde Arabische Emiraten! Hoewel ik het als recreatiewoningen heb ontworpen, zou het complete project kunnen worden ingezet voor permanente bewoning. Ik heb inmiddels contact met twintig Nederlandse gemeenten; een plek op het water zou bijvoorbeeld in erfpacht kunnen worden uitgegeven. We moeten creatiever worden als het om wonen gaat.”