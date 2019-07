Genieten op z’n Brabants

Wilt u Brabant op z’n best ervaren, dan is Golden Tulip Hotel Central de ideale thuisbasis. Fraai gelegen aan de Markt van ’s-Hertogenbosch. Centraler kunt u niet verblijven. Er is zoveel te doen.. Van historische gebouwen – zoals de beroemde Sint-Janskathedraal – tot wandel- en winkelstraten en de nieuwste culturele hotspot De Tramkade. U kunt de Binnendieze bevaren, maar net zo makkelijk Design

Museum Den Bosch en het Noord-Brabants Museum bezoeken. Ook zijn er legio activiteiten zoals de Jeroen Boschtocht, kookworkshops, fietstours en pubquizzen.

Zoveel te proeven!

Vanzelfsprekend gaat u voor de enige echte Bossche Bol (die van Jan de Groot). Trek in nog meer lekkers? U struikelt hier over de heerlijkste restaurants, kroegen en – al zeggen ze het zelf – de beste terras-straat van Nederland (Korte Putstraat). Nog één tip: laat u vooral ook verwennen in Cé, onze eigen brasserie.

Hotel Central is heel makkelijk bereikbaar. Met de auto rijdt u zo naar parkeergarage De Tolbrug (tegenover ons hotel), waar u als hotelgast in de onderste verdieping tegen gereduceerd tarief parkeert. Of u rijdt naar het transferium en neemt daar de gratis bus naar ons hotel. Komt u met de trein, dan wandelt u in 8 minuten van station ’s-Hertogenbosch naar Hotel Central.

"2 DAGEN (1 nacht) vanaf € 118,75 per persoon"

Arrangement

1 x overnachting met ontbijtbuffet

1 x 3-gangenmenu in Brasserie Cé

1 x fles huiswijn en tafelwater voor 2 p.

1 x koffie of thee met zoetigheden na diner

Shopping-gids

Zakje huisgebakken koekjes

Reserveren

Boek het shopping-arrangement via hotel-central.nl/arrangementen of bel 073-6926926. Geldig t/m 31 dec 2019 o.b.v. beschikbaarheid. Prijs o.b.v. 2 pers. in standaardkamer excl. lokale heffing.