Dagrecept: Stoofpotje van kalfs (uit Slovenië!)

Culinair

Dagrecept: Franse, in rode wijn gepocheerde eieren

Ik was een tijd terug in Lyon waar ik at in een van de vele bouchons in de stad: knusse restaurantjes met stevige Franse kost op de kaar. Er kwamen daar klassieke Oeufs en Meurette voorbij, in rode wijn gepocheerde eieren; een schot in de roos!