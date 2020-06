In quarantaine op Aruba

Afgelopen vier dagen zeilden we duizend kilometer van Martinique naar Aruba. Zo'n vrij gevoel om weer op het water te zijn. Bij binnenkomst werden we onderzocht door een dokter in beschermende kleding met spatbril en mondkap.

En nu liggen we veilig op Aruba! Wat een verschil in benadering met Curaçao waar we in eerste instantie heen wilden, maar dat moeilijk en angstig bleef doen. Hier voelen we ons welkome gasten in plaats van enge mensen die gevaarlijke ziektes komen brengen. We werden (uiteraard op afstand) zelfs ontvangen met een fles bubbels door de havenmeester, een toeterende bootfamilie (een traditie onder zeilers) en goede vrienden. Dankjewel Marina Varadero Aruba voor deze geweldige ontvangst!

We moeten nog wel tien dagen in quarantaine. Geen enkel probleem, we mogen gewoon aan boord blijven. We zijn opgelucht, blij en liggen veilig voor eventuele orkanen.

