Lezersvraag: Hoe maak ik mijn huis zo tochtdicht mogelijk?

Zeker met het oog op de hoge energieprijzen is het noodzakelijk het huis zo tochtdicht mogelijk te maken. Kijk allereerst waar de tochtplekken zijn: zet een waxinelichtje bij de vermoedelijke plek en kijk of het vlammetje beweegt.

Op een koude dag met de handen langs randen van deuren of kozijnen gaan maakt ook dat u de tocht voelt. Kit vervolgens kieren dicht. Tochtstrips zijn ook een uitkomst, ze zijn er in alle soorten en maten, gemakkelijk te gebruiken en niet heel duur.

Onder de deur komt ook vaak veel koude lucht, plaats daar een dorpelprofiel. Zo houd je kou buiten en warmte binnen. Plaats radiatorfolie achter de verwarming, die maakt dat de warme lucht de kamer in gaat in plaats van in de muur erachter.

Check de cv-ketel: verouderde ketels geven minder warmte af. Pak meteen de meterkast mee, uit kruipruimtes komen vaak koude leidingen het huis binnen. Isoleer ze en ook de kieren eromheen.