Mooiste herinnering

„Veel mooie reisherinneringen, maar mijn laatste vakantie naar Sumba was wel heel bijzonder. Een eiland vlak bij Bali waar nog weinig toerisme is. Iedereen is er zo vriendelijk en behulpzaam, ik had moeite om weg te gaan. De mensen van het hotel voelden als familie.”

Langste vertraging’

„Op een of andere manier heb ik altijd vertraging op Ibiza.”

Ultieme gadget

„Als ik niet met het vliegtuig ga, is mijn elektrische fiets van QWIC een uitkomst. Heerlijk fietsen in het buitenland.”

Altijd mee

„Mijn EarPods van Urbanears. Fijn om podcasts of muziek te luisteren tijdens het reizen.”

Gekste ooit gegeten

„Ik probeer altijd alles te proeven als ik in een land ben, maar heb eigenlijk niet veel geks gegeten. Wel heel veel lekkers, vooral in Indonesië. Mijn schoonmoeder komt uit dat land en toen we er met de familie waren, heb ik samen met haar en mijn zwager Indische kookcursussen gevolgd. Nu kan ik wat de locals maakten, ook thuis bereiden.”

Mooiste ontmoeting

„In de zes maanden dat ik in China woonde, heb ik heel veel leuke mensen ontmoet. Met sommigen heb ik nog steeds goed contact.”

Favoriet adres

„Gewoon in Nederland: Waldorf Astoria in Amsterdam. Een hele mooie tuin, fijn personeel, het eten en de sfeer zijn altijd goed en de afternoon tea is een aanrader.”

Bijzonder

„Hotel Nihi Sumba op Sumba. Zwemmen met paarden naast het hotel, ontzettend lieve mensen en gezond lokaal eten. Samen met mijn vrouw en twee dochtertjes zijn we met de Sumba Foundation bij scholen geweest om een Engelse les te geven en hebben we een malariakliniek bezocht.”

Droom

„Als de kinderen later klaar zijn met de middelbare school, wil ik met ons hele gezin een wereldreis van zes maanden maken. Beginnend in Australië, meteen lekker ver en vanaf daar naar de mooiste plekken op de wereld reizen. Leuk als mijn dochters later volwassen zijn en zij al zo’n mooie ervaring hebben.”

