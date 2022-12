Tips om voedselverspilling tijdens de feestdagen tegen te gaan

76% van de Nederlanders slaat voor de feestdagen meer eten in dan normaal, zo blijkt uit een onderzoek van HelloFresh onder 1000 Nederlanders. 24% gooit rond het einde van het jaar meer weg en 72% zegt daarvan te balen.

Moeilijk inschatten

Inschatten hoeveel we precies nodig hebben voor een feestmaal? Dat vindt de helft (49%) van de Nederlanders moeilijk. Hoewel 51% aangeeft tijdens de feestdagen altijd te veel te koken en daardoor eten over te houden, vindt de overgrote meerderheid (90%) het wel belangrijk om zo min mogelijk voedsel te verspillen en let hier dan ook op (89%). Toch gebeurt het regelmatig dat er eten wordt weggegooid. Eén op de vijf (22%) zegt één portie of meer weg te gooien en een derde (33%) minder dan één portie. Opvallend genoeg gooit twee op de vijf Nederlanders (38%) niks weg.

Tips van Zamarra Kok

Voedselverspilling is zonde en bovendien slecht voor de portemonnee. Onze huishoudexpert vertelde eerder al eens dat kan helpen om goed naar de houdbaarheidsdatum te kijken. Een paar tips:

1. Een van de redenen waarom we veel vast voedsel weggooien, is dat producten over de houdbaarheidsdatum zijn. Beter omgaan met deze datum kan gemiddeld vijf kilo minder voedselverspilling per jaar schelen.

2. Er zijn twee soorten houdbaarheidsdata: T.H.T (ten minste houdbaar tot) en T.G.T (te gebruiken tot). T.G.T.-data staan op bederfelijke producten als vlees en vis die na de genoemde datum niet meer veilig zijn om te eten. U zou er ernstig ziek van kunnen worden.

3. Producten met een ’ten minste houdbaar tot’-datum kunnen kwalitatief minder worden, maar nog steeds veilig eetbaar blijven. Denk aan rijst, pasta of ingeblikte groente. Deze hoeft u niet weg te gooien, tenzij de verpakking bol staat.

4. Loopt vers vlees tegen de houdbaarheidsdatum? Door het te bakken, te koken of te grillen blijft het nog twee dagen houdbaar in de koelkast. Ook kan bereid vlees nog drie maanden worden ingevroren.

5. Na opening vervalt de houdbaarheidsdatum. Op de website van het Voedingscentrum kunt u opzoeken hoelang een product geopend kan worden bewaard.