Kookboek getest: eenvoudige wereldrecepten (+ recept voor Poolse pannenkoeken met appel)

Is dit een kookboek, of een leesboek? Een beetje van beide, blijkt al snel als je door Smaken van de haven bladert. Het boek is in veel opzichten een buitenbeentje in de rubriek kookboeken. Het is allererst niet van de hand van een kok. Smaken van de haven werd geschreven door radiopresentator Björn Verhoeven en auteur Bart De Clerck. Zij gingen praten met mensen die in de haven van Antwerpen of bij een van de vele bedrijven daar werken en hun roots in het buitenland hebben.

Soms is dat echt een vreemdeling, soms een Belg met een ouder uit een andere heimat. Elk van hen deelt twee recepten uit zijn vaderland. Die worden dan weer klaargemaakt door de Antwerpse chef Bart Vercruyssen, die benadrukt dat hij voor eenvoudige recepten gekozen heeft waarvan de meeste ingrediënten hier gewoon in de winkel te vinden zijn. Denk aan klassiekers als guacamole uit Mexico of bakbananen uit Ivoorkust, maar ook pulled pork en Italiaanse pasta.

De vele foto’s in het boek, portretten en gerechten, zijn van Wim Daneels. In de portretten valt niet echt een lijn te trekken. Sommige gaan gewoon over de persoon en zijn of haar werk, andere gaan iets ruimer en vertellen ook iets over de politiek in het land van herkomst. Soms komt de Belgische keuken of de keuken van la mamma aan bod, maar even vaak wordt over eten niet gerept.

Dat is wat vreemd, gezien het thema van het boek. Voor de leuke details over de lokale eetgewoonten of de link van een land met Antwerpen zijn er kleine, informatieve stukjes.

De recepten zijn gevarieerd en eenvoudig. Ik koos ervoor om een dessertje te maken uit Polen: racuchy z jablkami of pannenkoeken met appel. Dit is het soort recept waarvoor je vaak alles gewoon in huis hebt en dat je bovendien in een half uur op tafel tovert. Ideaal dus voor een luie zondagnamiddag of zelfs een snel ontbijt.

De yoghurt en de appels geven de pannenkoekjes een frisse smaak. Je bakt ze makkelijk met een paar tegelijk, want qua formaat moet je meer aan Amerikaanse pannenkoeken denken: klein en dik. Meer dan wat bloemsuiker hoeft er niet op en ze zijn lekker.

Recept: Racuchy z jablkami (Pannenkoeken met appel)

Ingrediënten

2 eieren

200 g natuuryoghurt

1 pakje vanillesuiker

250 g bloem

50 g suiker

Snufje zout

1 tl bakpoeder

2 appels

Boter

Bloemsuiker

Bereiding

Meng voor het deeg de bloem, de suiker, vanillesuiker en het zout. Voeg eerst de eieren toe. Als deze mooi gemengd zijn, voeg je beetje bij beetje en al roerend de yoghurt toe, om geen klonters te krijgen.

Vlak voor het bakken rasp je de twee appels door het deeg. Bak kleine pannenkoekjes van een 10 cm diameter in een hete pan met boter. Serveer de pan- nenkoekjes warm met bloem- suiker.