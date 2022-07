Waarom het beter is om geen grijze haren uit je hoofd te trekken

Trek je één grijze haar eruit, dan krijg je er veel meer voor terug. Dat is wat vaak wordt gezegd over grijze haren. Niets is echter minder waar, zegt Mirza Batanovic van haarverzorgingsmerk Eufora International tegen HuffPost. „Het is heel normaal om dagelijks tot 159 haren te verliezen”, zegt Batanovic. „Het goede nieuws is dat ze op geen enkele manier met elkaar verbonden, dus als je een haar uit je hoofd trekt, verliest je hoofdhuid er niet ’spontaan’ nog meer.”

Maar wat gebeurt er dan als je een grijze haar lostrekt? De Londense stylist Michael Van Clarke zegt dat het haar dat je kapot hebt getrokken, na ongeveer drie maanden aan een nieuwe groeicyclus begint. Na elke twintig jaar komt het haar tijdens elke cyclus een beetje dunner terug en groeit het minder hard.

Afgezien van het feit dat je zo’n cyclus beïnvloedt, kun je ook schade aanrichten aan je haarzakjes. Jennifer Korab zegt dat dat kan leiden tot een infectie en/ of kale plekken.

Doorzichtig

Grijs worden is een heel normaal onderdeel van ouder worden. In feite wordt het haar niet grijs, maar doorzichtig. Melanine is het pigment dat kleur geeft aan het haar en de huid. Het pigment neemt van nature af naarmate we ouder worden. Dit gebeurt meestal tussen de 28 en 40 jaar.

DNA en je levensstijl zijn belangrijke factoren die ervoor zorgen hoe snel (of jong) iemand grijs wordt. Stress zou dat proces kunnen versterken of versnellen.