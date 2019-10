Familierecept: zuurkool

„Ik kan nog wel uren over haar vertellen maar het leukste was altijd wanneer ze rookworst ging snijden. Eerst gingen de uiteinden met de loodjes naar een van ons drieën. Dan sneed ze een hele rij perfecte plakjes tot ze bij de bocht kwam. Dat werd dus nooit recht. En die kregen wij dus. Anders pas het niet, zei ze dan. Ik kwam er nooit achter of ze een grapje maakte of niet. Maar de bocht was altijd voor de kinderen. Vanavond maak ik weer haar zuurkool. En als mijn kleinkinderen langskomen (gelukkig wonen ze in de straat), dan past er vast een stukje worst niet.”

Nodig voor 4 personen:

1 grote rookworst

1 pakje zuurkool

6 aardappels

Scheut melk

Kwart pakje boter

Zout en peper

1 ui fijngesneden

Beetje nootmuskaat

Bereiding:

„Kook zes flinke aardappels. Stamp ze met boter en melk en een beetje nootmuskaat, zout en peper natuurlijk. Knijp de zuurkool uit en doe een dun laagje onderin een ovenschaal. Dan een laagje passende plakjes rookworst, laagje zuurkool, en weer worst. Dan een laagje heel fijngesneden uitjes.

Ze had ook altijd wel wat jus dat nog over de zuurkool ging. En dan de puree er over. Boven op de puree legde ze plakjes ontbijtspek en klontjes boter. Zover ik weet op 160°C-graden in de oven, tot de spek lekker uitgebakken was, dan was de zuurkool ook goed.

Hartelijke groeten, Ria van Velde uit Groningen”

