Henno trok deze winter met de camper rond: ’Dieselkacheltje gaf genoeg warmte’

„Ik zit op Schiermonnikoog het hele jaar tussen 300.000 toeristen en heb behoefte om in alle rust de batterij weer op te laden. Mijn eigen plan trekken, landkaart op tafel en gaan.

Rijden in een camperbusje geeft een gevoel van vrijheid, een soort thuisgevoel. Het wordt jouw huisje op wielen. Het leuke is dat je overal heen kunt. Je kunt gerust een paar dagen zonder externe faciliteiten.

Aan het begin van de reis lijkt alles in de camper klein, maar na een paar dagen komt er structuur in het busje waardoor de ruimte steeds groter begint te lijken. Mijn kleding droogde ik aan waslijntjes die over de voorstoelen waren gespannen. Als reactie kreeg ik vooral de vraag of het niet te koud is. Maar je kunt je prima tegen de kou wapenen. Het dieselkacheltje gaf genoeg warmte.

In de zomer is het overal erg druk, in de winter kun je overal je plek kiezen. Al moet je even puzzelen en zoeken; de meeste campings sluiten half of eind september. In Frankrijk ben je afhankelijk van gemeentelijke parkeerplaatsen voor campers en van mini-campings die nog wel open zijn. Met een goede voorbereiding – matjes tegen het wegslippen op natte ondergrond, altijd voldoende watervoorraad – is het een aanrader.

Het zou heel goed kunnen dat ik op termijn een camperbusje aanschaf om nog meer te ontdekken!”