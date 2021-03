Speelplek voor de rijken: vroegere buitenplaatsen ook nu nog goed voor veel plezier

Buitenplaats Beeckestijn werd in de 18e eeuw gesticht als zomerverblijf van Amsterdamse regenten. Ⓒ foto 123rf

In het Engels hebben ze er een mooie benaming voor: ’pleasure grounds’. In het Nederlands noemen we ze buitenplaatsen, niet te verwarren met landgoederen en kastelen. Ze stonden én staan garant voor veel (woon)plezier, grandeur en historie.