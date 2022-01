Nijmegen genomineerd als beste Europese bestemming: dit maakt de stad zo mooi

Het startpunt van de Running Tour door Nijmegen is alvast een parel: de Grote Markt, met het sfeervolle De Waaghgebouw. Kiki Hendriks (27) is onze gids: als student kwam ze hier wonen en als hardloopliefhebber bedacht zij dat het leuk zou zijn om haar liefde voor deze gezellige stad, door sommigen de oudste stad van Nederland genoemd, op een sportieve manier over te brengen.

Bekijk ook: Magische uitzichten in adembenemend Praag

Met haar onderneming Run & Bike Nijmegen sloot zij zich aan bij running tours.net, een (inter)nationaal netwerk van hardlopende stadsgidsen in meer dan honderd steden als Amsterdam, Maastricht, Madrid en New York, maar ook in landen als Mexico, Japan en China. Rennend gaan ze de stad door, langs bekende en onbekendere, interessante plekken.

Levensmiddelen

Zo’n bekende plek is de Boterwaagh. Sinds 1975 in gebruik als restaurant, maar rond 1612 was het de plek waar kopers onder toeziend oog van de overheid hun levensmiddelen konden laten wegen. Zodat ze zeker wisten dat ze waar voor hun geld kregen en niet door marktlui werden opgelicht.

Het karakteristieke pand diende ook als onderkomen voor politie en militairen. Kiki Hendriks wijst naar de bovenkant. „Kijk, twee deurtjes, een voor de politie en een voor de militairen, omdat ze wellicht niet met elkaar door één deur konden”, zegt ze met een knipoog.

Bekijk ook: Rome nog romantischer

Voordat we in beweging komen, dient het standbeeld van Mariken van Nieumeghen (ook bekend als Mariken van Nimwegen) te worden besproken. Het door Vera van Hasselt gemaakte beeld verwijst naar het bekende verhaal uit begin 16e eeuw. Het meisje woonde bij haar oom, priester Gijsbrecht, in de buurt van Nijmegen. Op weg naar de markt werd zij door haar tante beschuldigd van een relatie met haar oom.

Onderweg naar huis bad Mariken wanhopig om hulp, of dat nu God of de duivel was. Die laatste hoorde het en Mariken vluchtte met hem via ’s Hertogenbosch naar Antwerpen om daar een zondig leven te leiden. Zeven jaar later keerde ze terug en vroeg de paus in Rome om vergiffenis. Die kreeg ze, al gaf hij haar als boetedoening drie ijzeren ringen om hals en armen. Als die zouden afvallen, was ze vergeven. Een jaar voor haar overlijden gebeurde dat: zij mocht naar de hemel.

Waltorens

Klaar voor de loop! De eerste meters brengen ons naar de naar schatting in 1542 gebouwde statige Kerkboog, de doorgang naar de pront naar de ietwat blauwe lucht wijzende Stevenskerk. Van 1613 tot ver in 1800 huisde het chirurgengilde er om medische ingrepen uit te voeren.

De Kerkboog is een van de weinige bouwwerken die het bombardement op Nijmegen in 1944 zonder al te veel kleerscheuren doorstond; sinds 1974 is het een woonhuis. Erachter de in vroeg Renaissance-stijl gebouwde Latijnse School, met een geschat bouwjaar van 1544 ook een bewaarde parel, de hoogglans zwart met rood geverfde luiken blinkend in de voorzichtig doorkomende zon.

Opnieuw komen we in beweging. Via de honderden aan muren gespijkerde, kleurrijke vogelhuisjes in de Rivierstraat, een bekende en Instagramwaardige hotspot, door het winkelgedeelte van de Lange Hezelstraat hollen we naar het Kronenburgpark.

Bekijk ook: Koninklijk in Londen

Daar vinden we een van de aanwezige waltorens: de Kruittoren als overblijfsel van de vroegere stadsgracht. De bekende Nijmegenaar Frank Boeijen bezong de meisjes van lichte zeden die vroeger in het park rondscharrelden, maar die zijn nu een paar honderd meter verderop te vinden, weet Dirks te vertellen.

Midden op de Spoorbrug stoppen we. Niet om op adem te komen; deze tour is maar 7 kilometer lang, al is er ook eentje van 10 kilometer te maken. Daarbij kun je het zo gek maken als je zelf wilt: bij elke door Kiki zorgvuldig bedachte hotspot, zowel historische plekken als hippe locaties als conceptstores en barretjes, kun je uitgebreid stoppen, maar je kunt ook al hardlopend het hoofd naar links of rechts draaien en het ter kennisgeving aannemen. Bij congresbezoekers, in betere tijden in grote aantallen aanwezig, draait het er vooral om in beweging te zijn.

Waaloversteek

Links bekeken vanaf de brug is daar sinds 2013 nog een brug: de Oversteek, ook wel Stadsbrug genoemd. Op het eerste gezicht een brug als vele andere, totdat het verhaal achter de naam die deze sinds 2009 draagt, wordt verteld. Hier probeerden in 1944 tijdens de Waaloversteek leden van het Amerikaanse leger richting Arnhem over te steken. Daarbij kwamen 48 geallieerden om. Als eerbetoon worden elke dag één voor één 48 lampen ontstoken. Elke dag ook loopt tijdens deze zogeheten Lights Crossing een veteraan de Sunset March. Indrukwekkend!

In de verte wijst Kiki de oude Honig-fabriek aan. Het gebied eromheen is inmiddels, zoals zo’n beetje elk fabrieksgebied in een zichzelf respecterende stad, ontwikkeld tot industriële omgeving met foodmarkten en hippe eetgelegenheden.

We gaan verder naar een blikvanger: een metershoog Romein ruitermasker, de opengewerkte ogen gericht op de Waalkade met haar trapsgewijze bebouwing, haar open gedeelte naar de Waal. Weer een eerbetoon, maar in een nieuw jasje: kunstenaar Andreas Hetfeld maakte het belevingskunstwerk (er mag op geklommen worden) met het rond 1915 uit de Waal opgebaggerde Romeinse ruitermasker als inspiratie. De oorspronkelijke gezichtshelm ligt even verderop in museum Het Valkhof.

Met dit grootse kunstwerk op het eiland Veur-Lent wil de maker de historie van Nijmegen en de schoonheid van ambacht verbeelden. Een verfrissend element, zo net buiten de stad en tijdens de toer die (op verzoek) vooral geschiedkundige punten langsgaat.

Natuurlijk mag de Waalbrug in een rondje langs alle bezienswaardigheden niet ontbreken. Een onder hardlopers geliefde brug, zo merken we. Perfect voor een uitkaterrondje voor de vele studenten, merkt Kiki op, en zij kan het weten.

Natuur

Achter ons strekt de Ooipolder zich uit; fanatieke hardlopers (of fietsers en wandelaars, natuurlijk) kunnen hier gemakkelijk zo vanuit de stad de natuur in rennen. Wij trekken door naar de andere kant van de Waal, naar een van de eerste stenen bouwwerken van Nederland: de Sint Nicolaaskapel, op een steenworp afstand van de Barbarossaruïne, beide onderdeel van de vroegere Valkhofburcht. Steenworp is van toepassing: rond 1779 werden de stenen van deze gebouwen voor een schijntje verkocht om zo geld te verkrijgen om buiten de stad te kunnen bouwen... Jammer.

Wat trappetjes op en af (er zijn er veel op deze route!) eindigen we met zicht op de Steenstraat. Hier staan enkele van de weinige woonhuizen die nog intact zijn sinds de bouw rond 1500. De Steenstraat, vernoemd naar het feit dat de bewoners in de middeleeuwen als een van de weinigen geld hadden om hun straat van stenen te voorzien. Hier lagen de uitwerpselen netjes in de goot in plaats van overal, wat voor die tijd normaal was.

Licht uitpuffend van de tocht en de indrukken concluderen we dat een running tour een leuke, nieuwe en sportieve manier is om een stad te ontdekken. Kiki: „Nijmegen heeft eigenlijk alles: een mooi uitgaans- en winkelgebied, de gezelligheid van een dorp, natuurlijk de Vierdaagsefeesten, er komt steeds meer groen en je bent zo in de natuur.”