Egels in Nederland hebben het moeilijk (en zo kun jij ze helpen)

Bij de opvang in Roosendaal zien ze dat de eerste te vroeg geboren egels nu al binnenkomen. Ⓒ Jeroen van Eijndhoven/BeeldWerkt

Schrik niet als je dezer dagen plotseling een hoop gesnuif of geblaas in je tuin hoort; het is paartijd voor de egels, wat met nogal wat lawaai gepaard gaat. Nog even en we kunnen weer baby-egeltjes verwachten. Corry en Dré Scheeres, al meer dan twintig jaar de toegewijde eigenaren van de Stichting Egelopvang Roosendaal, zagen afgelopen jaren opvallend veel jonge egeltjes binnenkomen.