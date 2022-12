Condens in kozijnen voorkomen, zo doe je dat

Aniek Snijder, 70-plus zoals ze schrijft, klust veel zelf. Ze hebben bijna overal in huis kunststof kozijnen met dubbel- en soms HR++-glas. Toch valt de isolerende werking tegen, vooral van de onderplaten. Zij heeft ze met 6 cm dikke glaswolisolatie en vastgeschroefd wit board bekleed. Een bedrijf heeft de kozijnen aan de buitenkant met kit afgedicht.

Maar er is schimmel achter de platen ontstaan; door het verschil in binnen- en buitentemperatuur kwam condens tussen kozijnen en board die nergens naartoe kon. Mevrouw Snijder tapete elk kiertje dicht met ducttape, maar dat verhelpt het probleem uiteraard niet. Offertes voor vervanging van alle kozijnen zijn te prijzig, hoe kan zij dit aanpakken?

Die onderplaten, het onderste gedeelte in een kozijn, wordt ook wel borstwering genoemd. Deze ruimte wordt doorgaans met gekleurd veiligheidsglas of stapeldorpels opgevuld. Vroeger werd, zoals hier, ook weleens een stuk niet-geïsoleerde plaat ingezet. Minerale wol is dan een oplossing. Mevrouw Snijder heeft het hartstikke goed gedaan, zij is alleen vergeten om tussen isolatie en binnenbekleding, het witte board, een dampdichte folielaag aan te brengen om condensatie te voorkomen.

Bekijk ook: Wat je zeker niét mag doen met je auto tijdens de winter

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl