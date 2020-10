Tips om vochtproblemen in huis te voorkomen

Te veel vocht in huis is niet alleen schadelijk voor je huis, maar ook voor je gezondheid. Een te vochtige omgeving kan leiden tot klachten als hoofdpijn, benauwdheid en zelfs astma. Het is dus belangrijk dat vochtproblemen snel worden herkend en behandeld.

Vaak zijn de problemen gemakkelijk te herkennen: vocht- en schimmelplekken op de muur, loslatend behang of stucwerk of condens op de ramen. „Maar de signalen kunnen ook minder direct duidelijk zijn”, zegt John Kersmakers van Vereniging Eigen Huis. „De was in huis die minder snel droogt of opeens een hoger energieverbruik.”

De meeste vochtproblemen worden veroorzaakt door slechte ventilatie, maar ook bouwkundige fouten kunnen een rol spelen. Kersemakers maakt onderscheid tussen optrekkend vocht, koudebruggen, condensatie en lekkage.

Bij het eerste probleem komt vocht via funderingen, kruipruimten en muren het huis binnen. Vochtplekken zijn dan vooral goed zichtbaar net boven de plint.

Ventilatie

Koudebruggen zijn de druppels die op een koud oppervlak ontstaan nadat warme lucht direct tegen een koude vloer of muur komt. Deze koudebruggen zie je bijvoorbeeld veel op metalen of aluminium kozijnen.

Condens is vergelijkbaar met de koudebruggen, maar ontstaat door menselijke activiteiten zoals douchen en koken. Wanneer een huis niet goed wordt geventileerd, slaat de vochtige lucht als condens neer op ramen en muren.

Lekkages zijn vaak het gevolg van een bouwfout of veroudering van de woning. Denk hierbij aan verstopte dakgoten, lekke waterleidingen en badkamers met slechte kitvoegen.

Er is een aantal simpele manieren om vochtproblemen in huis te voorkomen. Allereerst is het belangrijk om goed te ventileren, adviseert Kersemakers. „Zorg ervoor dat frisse buitenlucht dag en nacht naar binnen kan stromen door de ventilatieroosters áltijd open te houden. Ook wanneer het wat kouder is”, klinkt het.

Daarnaast is het zinvol om de vochtproductie in huis te verminderen. „Zet tijdens het koken de afzuigkap aan en maak na het douchen de badkamer droog met een trekker.” Kersemakers raadt ook aan om de woning goed te isoleren. „Hoe warmer de woning, hoe minder kans op condensatie.”