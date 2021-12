Luieren, familiebezoek en het huishouden: dit zijn de weekendrituelen van onze lezers

Weekend! Het moment voor veel mensen om lekker te ontspannen en even niet met werk bezig te zijn. Vooral een uitgelezen kans om tijd met vrienden en familie door te brengen. Voor veel lezers staat (extra) aandacht voor naasten standaard op het programma.

K. Harmsen schrijft elke zondag een bezoek te brengen aan pa en ma om samen van een taartje te genieten. Jesse Liu is ’s zaterdags bijna altijd met haar neefje in het zwembad te vinden en Henk van Zanten moedigt zijn voetballende kleinzoons aan.

Uitgebreid ontbijten wordt ook veel genoemd. Trouwe lezer Leo Verkerk doet dat altijd terwijl hij deze krant leest.

Zaterdag en zondag zijn de dagen waarop veel mensen de huishoudelijke klusjes doen. In de mailbox veel reacties van lezers die een groot deel van de weekboodschappen inslaan.

Ook benutten velen het weekend om thuis schoon te maken. P. van Neck vindt dat jammer. Er zou meer tijd moeten zijn om ook op een werkdag het huishouden te kunnen doen. „Tegenwoordig leven veel mensen doordeweeks alleen maar om te werken.”

Luieren

Na het ontbijt en deze krant lezen haal ik meestal de boodschappen. Vervolgens, afhankelijk van het weer: of buiten sporten of lekker lui televisie kijken!

Leo Verkerk

Puzzels

Zaterdagochtend pak ik de krant uit de brievenbus om eerst de puzzels te maken. Daarna lees ik alles onder het genot van koffie en harde broodjes. Na het voetbal van de kleinzoons thuis een drankje voordat ik ga koken.

Henk van Zanten

Familiebezoek

In het weekeinde rusten wij vooral uit. Het liefst plannen wij niet te veel zodat we kunnen opladen voor de aankomende week. Wel staat een bezoek aan mijn ouders elke zondag op het programma. Dan neem ik zelfgemaakte appeltaart mee en drinken we een kopje koffie.

K. Harmsen

Huishouden

De zaterdag gaat meestal op aan de wekelijkse boodschappen doen, achterstallig wasgoed wegwerken, stofzuigen, dweilen en bedden verschonen... Op zondag kunnen we eindelijk uitslapen. Helaas leven we tegenwoordig om

te werken en dat zou juist andersom moeten zijn.

P. van Neck

Genieten

’s Zondags gaan wij na het ontbijt naar de kerkdienst. Daarna thuis koffie met iets extra's en vervolgens een glaasje wijn.

Tussen de middag eten we soep met een lekker broodje of salade. Soms doen we daarna een dutje of een wandeling en ’s avonds genieten we van een goed boek.

Bert Goedhart