Eerste H2-huis van Europa staat in The Green Village in Delft Koken en stoken we straks thuis op waterstof?

Door Marieke van Essen Kopieer naar clipboard

Het waterstofhuis in Green Village in Delft H2.

Nederland en waterstof (H2) worden steeds vaker in een adem genoemd. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio brandde de allereerste ’oranje’ fakkel erop en recent ontwierpen Delftse studenten ’s werelds snelste H2-raceauto. En nu staat in ons land het allereerste waterstofhuis van Europa.