Kookboek getest: vegetarisch koken met slechts vijf ingrediënten (plus recept voor herfststrudel)

Alweer een vegetarisch kookboek? Mijn echtgenoot staat beslist niet te springen van enthousiasme als ik met dit boek kom aanzetten. Ik knik al bijna verontschuldigend want ook ik zal niet gauw een lekker stukje vlees of vis achterwege laten.

Als er op de cover dan ook nog een label prijkt waarop aangekondigd wordt dat het boek bulkt van de suikervrije, glutenvrije en lactosevrije recepten loopt het water ons al helemaal niet meer spontaan in de mond. Maar met de slagzin ‘minimale inspanning, maximaal genieten’ op de achterflap trekt Anne-Katrin Weber me toch over de streep om er mee aan de slag te gaan.

Het boek bevat zevenzeventig recepten waarvoor je geen lange boodschappenlijstjes moet afwerken. De titel zegt het al, slechts vijf ingrediënten heb je nodig.

Ook de mooie fotografie draagt bij tot de goesting om het boek open te slaan. En wat handig is: bij elk recept zie je door middel van een rijtje kleine afbeeldingen in een oogopslag welke vijf ingrediënten je nodig hebt.

Weber verwacht wel dat je een lijstje aan basisproducten zoals olie, azijn, bloem, boter, suiker, zout, peper, knoflook, uien enzovoort altijd in huis hebt. Nu, dat is bij ons meestal geen probleem, onze voorraad blijkt prima geschikt. Hoewel, bij het eerste het beste recept dat ik toevallig opensla vind ik bij de ingrediënten uit de voorraad meteen iets wat ik niet ken: tamari.

Bij nader inzien blijkt dat glutenvrije sojasaus te zijn. Sojasaus hebben we dan weer wel altijd voorhanden en aangezien geen van ons beiden glutenintolerant is, is dat een prima vervanger.

In een handomdraai toverden we de hartige herfststrudel op tafel, niet slecht, al was de pompoen iets te zacht in verhouding tot de pastinaak. De grote smaakmaker in de vulling is alvast de blauwe kaas en die zorgt er met een ook voor dat je van dit gerecht snel genoeg hebt. Dit recept is alvast weggelegd voor de liefhebber van een stevige kaassmaak.

Recept: hartige herfststrudel (bereidingstijd 35 minuten plus 40-45 minuten bakken)

Nodig (voor 4 personen)

Hokkaidopompoen 500 g

Pastinaken 400 g

Rozemarijnnaaldjes, 2 eetl.

Blauwschimmelkaas 125 g

Kant-en-klaar bladerdeeg, 6plakjes à 30x30cm, samen 150 g, uit het koelvak

Uit de voorraad

Ui, 1

Teentjes knoflook 1-2

Olijfolie, 4 eetl.

Zout

Versgemalen zwarte peper

Boter, 50 g

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 220 °C (heteluchtoven

200 °C) en bekleed een bakplaat met bakpapier. Was de pompoen en snijd doormidden.

Verwijder de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in 1 centimeter grote blokjes. Schil de pastinaken en snijd in 1 centimeter grote blokjes. Schil de ui en teentjes knoflook en snijd fijn. Hak de rozema- rijnnaaldjes fijn.

Meng de pompoen, pastinaak, ui, knoflook, de helft van de rozemarijn en olijfolie en wat zout en peper naar smaak in een kom. Verdeel het meng- sel over de bakplaat en plaats deze in het midden van de voorverwarmde oven. Bak de groenten 15 minuten; schud alles halverwege de baktijd even om.

Haal de bakplaat uit de oven en laat 5 minuten afkoelen. Verkruimel de blauwschimmelkaas er- boven en meng alles goed door.

Laat intussen het bladerdeeg in circa 10 minuten op kamertemperatuur komen. Smelt de boter in een pannetje.

Leg 4 plakjes bladerdeeg op je werkvlak – laat ze een beetje overlappen, zodat je een vierkant hebt – en bestrijk met wat gesmolten boter. Leg nog 2 plakjes bladerdeeg in het midden van het vierkant – de andere overlappend – en bestrijk met een beetje boter. Verdeel de groente-kaasvulling in dikke stroken over het onderste deel (circa een derde) van het deeg en rol het deeg strak naar bo- ven op. Vouw de uiteinden naar onderen en leg de strudel op de bakplaat. Bestrijk met de rest van de boter, strooi de rest van de rozemarijnnaaldjes er- over en bak onder in de voorverwarmde oven in 25-30 minuten goudbruin.

Haal de pompoenpastinaakstrudel uit de oven en snijd met een scherp mes in stukken. Verdeel over vier borden en serveer.