Ook zo’n zin in deze maand? Ik ga er iets leuks van maken. Lekker eten, van een goed glas wijn genieten, mijn vakantiegeld verzilveren, mezelf op Blue Monday met een saunadag verwennen. Voor ik het weet, is het weer februari: het moment dat ik me niet langer hoef te verantwoorden voor mijn uitbundige gedrag in de maand die je tegenwoordig sober hoort door te brengen.