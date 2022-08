Zo laat je de hitte je vakantie niet (of nauwelijks) beïnvloeden

Temperaturen van ver in de 30 graden kunnen er voor zorgen dat we niets anders willen en kunnen doen dan aan het zwembad hangen. Niets mis mee, maar de hitte kan wel lijf én vakantie beïnvloeden.

Frans Hoofwijk, kampeerexpert van camperverhuurplatform Camptoo, weet wat we moeten doen om de hitte geen al te grote spelbreker te laten zijn in deze warme periode: “Het begint meteen al op weg naar je vakantiebestemming. Vaak heb je in de auto of camper de luxe van airconditioning. Heb je die niet, zet dan ouderwets een raampje open. Ook kun je de binnenkant van de ramen bedekken met doeken of schaduwpanelen, zeker aan te raden wanneer je reist met kinderen of huisdieren.”

Eenmaal op de plek van bestemming gelden de geijkte maatregelen: draag luchtige kleding zodat je lichaam de warmte kwijt kan, bedek je lijf met zonnebrand en je hoofd met een hoed en blijf wanneer de zon op z’n hoogst is zo veel mogelijk in de schaduw.”

Drink daarbij flink water: “Niet de gebruikelijke 1 of 2 liter per dag, liever 3 tot 4 liter. Je kunt ook warme thee drinken. Die zorgt voor meer transpiratie. Daardoor hoeft je lichaam minder hard te werken om op temperatuur te blijven. Blijf vooral weg van alcohol; dat droogt uit.”

Nooduitrusting

Zorg ook dat je de nodige middelen bij je hebt om de warmte de baas te blijven. Hoofwijk: “Als ik een noodpicknickmand voor hittegolven zou moeten samenstellen, dan zou het volgende erin zitten: een tarp (schaduwdoek of parasol om schaduw te creëren, red.), een kleine ventilator voor een fijn briesje, een grote jerrycan met drinkwater, maar ook voldoende voedsel. Bij voorkeur fruit, want fris en licht verteerbaar, en de vitaminen, vocht en mineralen die in fruit zitten kun je tijdens de hitte goed gebruiken. Zout, omdat je veel transpireert, een pet of hoed om een zonnesteek te voorkomen, en natuurlijk zonnebrand, een zonnebril en aftersun. Koude, vochtige doekjes om je voorhoofd af en toe te deppen zijn ook lekker.”

Zijn volgende tip: live like a local. “Nederlanders zijn best eigenwijze mensen, die gerust op het heetst van de dag in een korte broek en een shirtje zonder mouwen door een historische binnenstad lopen. Terwijl de bewoners in de schaduw zitten, bedekt rondlopen of het achter gesloten luiken rustig aan doen. Kijk daarom goed naar wat de locals doen, en kopieer wijselijk. Die siësta hebben ze in Spanje niet voor niets uitgevonden.”

Toch vakantie vieren

Pas dus op met (te) actief zijn. Natuurlijk staat dat bezoek aan Venetië hoog op de lijst wanneer je er lang voor hebt gereden. De kampeerexpert van Camptoo: “Een stapje terug doen is soms heel moeilijk tijdens vakantie. Als je slechts een korte tijd hebt op je bestemming wil je natuurlijk zoveel mogelijk zien. Maar als het bloedheet is moet je jezelf erbij neerleggen dat dit niet altijd kan. Doe een stapje terug, dat maakt het reizen fijner en de hitte draaglijker. Kun je echt niet stilzitten, doe datgene wat je wilt doen vooral ’s ochtends vroeg of aan het einde van de dag.”