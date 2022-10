Opvallend: Nederland één van de populairste expatlanden ter wereld

Steeds meer expats vestigen zich in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2021 steeg het aantal kenniswerkers, zoals expats ook wel genoemd worden, met 60 procent. Niet zo vreemd dus, zo blijkt nu: Nederland is om meerdere redenen een populaire werkgever voor werkzoekers uit alle landen van de wereld.

Scandinavische kwaliteit

Om het vestigingsklimaat voor expats in landen over de hele wereld te onderzoeken, toetste de Britse verzekeringmaatschappij landen op verschillende criteria. Zo was er een meetlat voor werkgelegenheid, geluksniveau, welzijn en werknemerskansen. Uit de top 10 die daaruit voortkwam blijkt dat expats het beste noordwaarts kunnen reizen. De top 3 is geheel Scandinavisch met Finland op 1, Zweden op 2 en Noorwegen op 3. Het gemiddelde inkomen is in Noorwegen veruit het hoogst: een kleine 55.000 euro per jaar.

Goede werkgever

Nederland staat op nummer 7 en scoort het best op het gebied van werkgelegenheid. Ons land deelt met Polen de hoogste score. Deze score is vastgesteld op basis van onder andere het werkloosheidspercentage, gemiddelde inkomen, veiligheid op de werkvloer en de rechtspositie van werknemers. Binnen elke categorie scoort Nederland hoog.

Gelukkig door inkomen?

Het gemiddeld inkomen voor expats ligt in ons land rond de 43.000 duizend euro per jaar. Dat ligt in Noorwegen dus een stuk hoger, en dat lijkt ook effect te hebben op het geluksniveau in dat land: in Noorwegen zijn expats volgens het onderzoek een stuk blijer.

Kwaliteit van leven

Als we kijken naar de kwaliteit van leven van expats, valt Nederland buiten de top 10. De levenskwaliteit is het hoogst in – opnieuw hoera voor Scandinavië – Finland. Een opvallende tweede plek is voor Slovenië, gevolgd door Estland.