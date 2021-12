Smaaktest: 5 x de lekkerste kaasvlinders

Als je mij kaasvlinders geeft, is de kans groot dat het doosje na een uur leeg is. Zo geschiedde tijdens de test afgelopen week!

Die kaasvlinders – koekjes van bladerdeeg en kaas – hebben de vorm van een hart die een zwijnenoor of palmier wordt genoemd. Hierbij wordt een rechthoekig plak bladerdeeg in suiker of kaas gerold.

Deze wordt vervolgens aan twee kanten meerdere keren naar binnen gevouwen/gerold. De rol wordt vervolgens in plakjes gesneden.

Dat bladerdeeg is trouwens een Franse ontdekking uit de 17e eeuw, al is niet duidelijk aan wie de uitvinding moet worden toegeschreven.

In de Dictionnaire universel de cuisine van 1850 wordt ene Feuillet als uitvinder aangewezen en daarom wordt bladerdeeg ook wel pâte feuilletée genoemd.

Wat tijdens de test opviel: de grootte van de kaasvlinders kunnen onderling enorm verschillen. Zo leken de luxe kaasvlinders van Albert Heijn bijna twee keer zo groot als de rest.

De kaasvlinders van Jumbo riepen nogal heftige reacties op. „Dit smaakt niet naar kaas, maar naar chemische troep. Een heel gekke, vieze nasmaak.”

Ook Snack Day (Lidl) moest direct het onderspit delven. „Muf en oud, smaakt klef en vettig. Ik mis de luchtigheid en brosheid”, klonk het vrijwel in koor.

De kaaskoekjes die wel smaakten, deden niet veel voor elkaar onder. Het was Les amis du vin die nipt als beste uit de bus kwam, op de voet gevolgd door Albert Heijn, Van Strien, Backers en Twiggles.

1. De reacties bij het proeven van Les amis du vin, onder meer te koop bij Dirk/Dekamarkt, waren uitsluitend lovend. „Fijne textuur, erg knapperig.” „Een lekkere kaassmaak, je proeft duidelijk roomboter.” €0,99 per 100 gr

2. Op de tweede plaats vinden we de luxe vlinders van Albert Heijn terug. „Lekker krokant en luchtig, echte kaas.” Een enkeling vond de smaak ondanks de luxe uitstraling „toch wat tegenvallen”. €1,99 per 100 gr

3 .Een bekende fabrikant van bladerdeegsnacks is Van Strien die het met een derde plek moet doen. „Lekker ’kazig’ en vet, zoals het hoort.” „Goede smaak en textuur, al is de vorm iets minder fraai.” €2,49 per 80 gr

4 .Op een vierde plek vinden we Backers terug, te koop bij Aldi. „Goede smaak, al mag hij wel iets meer crunch hebben; iets te compact van binnen.” €0,99 per 100 gr

5 .De top 5 is deze week compleet met het merk Twiggles van Euro Patisserie. „Deze is van binnen ook te massief.” „Basic kaasvlinder, niks mis mee.” €1,59 per 125 gr