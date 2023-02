Lief: hulphond maakt angstige patiëntjes bij de tandarts rustig

Parque Dental, een tandarts die gespecialiseerd is in het kindergebit, zet Aldo in om gevoelens van angst en stress bij jonge patiëntjes vanaf drie jaar weg te nemen.

Aldo is een getrainde hulphond die de kinderen binnen no time op hun gemak kan stellen. En daar hoeft hij niet eens veel voor te doen. Zodra de harige ’tandartsassistent’ zijn kop op hun schoot legt, zouden veel kinderen zich al minder angstig voelen.

De ouders of verzorgers van jonge patiënten kunnen een speciale afspraak met Aldo inplannen. De kinderen maken in de wachtruimte al kennis met de hond. Als de klik er is, gaat Aldo vervolgens mee de praktijkkamer in.

Op Instagram en TikTok worden foto’s en filmpjes van Aldo gedeeld. Te zien is onder meer hoe bij de kinderen ligt en met ze knuffelt.