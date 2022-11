Waarom we opgewonden raken van bepaalde liedjes

Alice Gray, een Britse neurowetenschapper vertelt aan de Britse Metro dat het horen van een bepaald nummer ons kan terugbrengen naar een bepaald moment en een bepaalde herinnering. Dat kan een herinnering zijn aan onze jeugd, maar ook aan een sexy moment dat we niet snel zullen vergeten. Heb je bijvoorbeeld ooit een hete nacht beleefd terwijl het nummer Sexual Healing van Marvin Gaye op de achtergrond speelde, dan zou het zomaar kunnen dat je weer zin krijgt in seks zodra je dat liedje hoort...

Teksten

Ook de songtekst van een bepaald lied kan je in een bepaalde mood brengen. Nummers waarin gezongen wordt over seks, maar ook waarin wordt gefluisterd, kunnen een bepaalde trigger zijn.

Sociale activiteit

Luisteren naar muziek is bovendien een sociale activiteit. Volgens Gray kunnen bepaalde tonen, ritmes en harmonieën een bepaald deel van onze hersenen activeren dat betrokken is bij sociaal gerelateerde emoties en activiteiten. „Muziek kan ervoor zorgen dat we meer sociale contacten willen leggen”, zo legt de neurowetenschapper uit. Flirten zou ons dan ook beter afgaan als er fijne muziek op de achtergrond te horen is.

Beloning

Muziek kan er tenslotte voor zorgen dat het beloningscentrum in onze hersenen wordt geactiveerd en dat er er bepaalde gelukshormonen vrijkomen. „Muziek is sterk verbonden met emotionele reacties in onze hersenen”, zegt Gray. „Muziek activeert de beloningsbanen in onze hersenen, waardoor bepaalde genotsstofjes vrijkomen.” Het zijn volgens haar dezelfde stofjes die vrijkomen wanneer we iets eten dat we lekker vinden of wanneer we seks hebben.