Met deze dranken kom je de winter door!

Het is me altijd onduidelijk geweest waarom sommige mensen zo opzien tegen januari en februari. Gezelligheid creëer je wat mij betreft niet alleen in december, maar het hele jaar. Wat verbindt er beter dan een lekker maal of een heerlijk drankje met vrienden of familie?

We duiken in de wereld van typische warme winterdrankjes. Die zijn er in overvloed, maar er is een aantal klassiekers waarvan sommige hun oorsprong in verre oorden hebben.

Hot toddy

Neem de hot toddy uit Schotland. Eigenlijk weet men niet zo goed hoe het drankje is ontstaan. Er gaan verschillende verhalen: het warme drankje met whisky, heet water, citroen en kruiden zou in de 18e eeuw zijn ontstaan toen tollenaars (een soort belastingambtenaren) een scheutje kokend water aan hun whisky toevoegden om barre winters draaglijker te maken. Deze tollenaars zouden zoetstoffen en kruiden aan het drankje hebben toegevoegd om het lekkerder te maken. Een andere verklaring is dat het een afgeleide is van een Indiase drank van gefermenteerd palmboomsap.

Van oudsher worden hot toddy’s gedronken bij hoest en verkoudheid. Whisky is het standaardingrediënt, maar je kunt ook bourbon, cognac of donkere rum gebruiken. Zo maak je de klassieke hot toddy:

Nodig: 50 ml whisky, 3 tl honing, 1 kaneelstokje, gehalveerd, 1 citroen, half uitgeperst en half in plakjes, 2 kruidnagels.

Bereiding: Meng de whisky en honing en verdeel deze over twee glazen. Voeg aan elk een stuk kaneelstokje toe en vul aan met 200 ml kokend water. Voeg een scheutje citroensap toe en maak af met een schijfje citroen en een kruidnagel.

Glühwein

Ⓒ 123rf

Een andere bekende warme drank is glühwein, waarvan de Romeinen al in de 2e eeuw na Christus een variant dronken. Met de veroveringsdrift van de Romeinen bereikte het recept ook andere plekken in Europa, zo wordt gedacht.

Glühwein is Duits voor gloeiwijn. Dat heeft niet te maken met dat warme gevoel tijdens het drinken, maar met de hete ijzers die vroeger bij het verwarmen werden gebruikt. In Nederland kennen we het als bisschopswijn die traditiegetrouw rond Sinterklaas wordt gedronken.

In Scandinavië hebben ze hun eigen variant in de vorm van glögg, met onder meer citroenrasp, kardemom, kruidnagel, kaneel, gember, rozijnen en port. Het blijft een raadsel hoe wijn in dat recept is beland, want wijngaarden kennen ze niet in Scandinavië. Laten we eens chauvinistisch doen en voor bisschopswijn gaan, een recept van lezeres Lucie de Zeeuw.

Nodig: 1 fles cabernet sauvignon, 3 dl water, 1 sinaasappel, 1 citroen, 10 kruidnagels, 1 kaneelstokje.

Bereiding: Boen de sinaasappel en citroen schoon en steek de kruidnagels erin. Zet de wijn met water op het vuur en voeg kaneelstokje, sinaasappel en citroen toe. Breng tegen de kook en laat het een uur op een laag pitje trekken. Voeg eventueel suiker naar smaak toe en roer totdat die is opgelost.

Anijsmelk

Ⓒ 123rf

Je vindt het niet zo vaak meer in horecazaken, maar traditionele warme anijsmelk is heerlijk en maak je in een handomdraai klaar. Je hebt alleen wat anijszaadjes nodig, melk (of een vervanger) en wat anijssterren om te garneren. De mediterrane anijs danken we aan Karel de Grote die in de 9e eeuw in zijn Heilige Roomse Rijk kloostertuinen liet aanleggen voor medicinale planten. Anijs werd vooral gebruikt ten behoeve van de spijsvertering en veel later pas als smaakmaker.

Bereiding: Maak de anijszaadjes fijn in een vijzel, voeg deze toe aan de melk in een steelpannetje en warm drie minuten op, zonder dat het kookt. Zeef de anijszaadjes eruit en voeg eventueel suiker naar smaak toe.

Chocolademelk

Warme chocolademelk mogen we niet vergeten. We kiezen voor een Spaanse variant, dik en stroperig. Het mag geen verrassing heten dat na de verovering van Midden- en Zuid-Amerika Spanje als eerste met de cacaobonen kennismaakte en die in de 16e eeuw naar Europa brachten. Ze maakten er een warme, stroperige chocoladedrank van. Het zou nog tot de 19e eeuw duren voordat repen werden uitgevonden.

Nodig: 5 el cacaopoeder van goede kwaliteit, 4 el suiker, halve el maizena, 1 tl vanille-extract (optioneel), 250 ml water.

Bereiding: Meng de cacao met de suiker en maizena in een kleine kom. Giet het koude (!) water in een kleine pan, voeg indien gewenst vanille toe, evenals de cacao, en verwarm op middelhoog vuur, waarbij je flink roert. Verwarm totdat het dik genoeg is en serveer direct.