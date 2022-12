Gladheid zorgt voor zenuwen bij automobilisten: zo ga je veilig de weg op

Voor bijna een op de vijf mensen (19%) is gladheid zelfs een reden om helemaal niet in de auto te stappen, zegt online verzekeraar Allianz Direct.

Niet alleen gladheid zorgt voor spanning bij automobilisten. Over het algemeen wordt bijna de helft van alle mensen (44%) zenuwachtig van rijden met slechte weersomstandigheden zoals gladheid, sneeuw maar ook regen.

Tips

Ondanks de spanning achter het stuur, weet driekwart (77%) van de Nederlanders gelukkig wel hoe ze hun rijstijl moeten aanpassen bij gladheid of ijzel. Voor de overige mensen hieronder nog een aantal tips:

Houd voldoende afstand en kijk vooruit

Als het wegdek glad is, kan een remafstand twee of zelfs drie keer zo lang worden. De vuistregel is om je snelheid te halveren en de afstand tot je voorganger te verdubbelen. Blijf dus op z’n minst twee tot vier seconden achter de auto voor je. Op deze manier heb je meer tijd en ruimte om te reageren op onverwachte situaties. Zorg ook dat je altijd ver vooruitkijkt. Dan zie je het eerder als er een gevaarlijke situatie ontstaat en kun je daar dus ook eerder op reageren.

Trek rustig op

Sta je op ijs en probeer je vanuit stilstand weg te rijden? Pas op, want je banden kunnen dan moeite hebben om grip te vinden. Een goede tip om dit te voorkomen is door weg te rijden in de tweede versnelling. Geef niet te veel gas en laat je koppeling heel rustig opkomen. Let extra goed op als je auto achterwielaandrijving heeft: je auto heeft dan minder grip en de kans op slippen wordt groter.

Stuur voorzichtig en handel niet onvoorspelbaar

Om te voorkomen dat je banden grip verliezen als het glad is op de weg, is het belangrijk om alle handelingen heel geleidelijk te doen. Stuur rustig, rem niet plotseling en maak geen abrupte stuurbewegingen. Let er ook op dat je bochten niet te scherp neemt.

Rijd op de rechterbaan

Als je op een weg rijdt met meerdere rijbanen, is het veiliger om zo veel mogelijk op de rechterbaan te blijven, aangezien je dan naast de vluchtstrook rijdt. Als je onverwachts slipt of moet uitwijken voor een andere glijpartij, kan je makkelijker uitwijken naar de vluchtstrook om een botsing te voorkomen.

Laat het gas los in plaats van remmen

Kom je dicht bij een rood stoplicht of een bocht? Laat dan langzaam het gas los in plaats van te remmen. Als je remt op een gladde weg, kunnen je banden namelijk grip verliezen en daardoor slippen. Heb je net een bocht gemaakt? Duw je gaspedaal dan pas in als je weer recht rijdt. Als je gas geeft in een bocht heb je namelijk ook meer kans om te slippen.

Top 5

De ondervraagde Nederlanders konden in het onderzoek van Allianz Direct overigens ook aangeven welke situaties in de auto hen spanning bezorgen. De top 5 ziet er als volgt uit:

Slechte weersomstandigheden (o.a. regen, sneeuw en gladheid) (44%)

Lampjes die gaan branden op het dashboard (35%)

Rijden in een drukke omgeving (24%)

Rijden in een onbekende omgeving (22%)

Moeilijke of onverwachte verkeerssituatie (22%)