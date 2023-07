Dagrecept: Zo maak je echte Thom Kha Kai

Nodig voor 2 personen:

1 liter kokosmelk, 200 gr kippendij of kipfilet (in reepjes), kleine hand champignons of shiitake (gesneden), een hand kerstomaten, 8 limoenblaadjes, 1 teen knoflook (ongepeld, heel), 2 stengels citroengras, 2 el grof gehakte galanga (laos), 4 korianderwortels, palmsuiker (naar smaak), vissaus (naar smaak), 3 limoenen (in schijfjes of partjes), verse koriander (gehakt), rode chilipeper (in dunne ringen)

Bereiding:

1. Snijd de kip in reepjes en halveer de champignons en kerstomaatjes. Snijd het citroengras in zeer fijne schijfjes, hak de galanga en korianderwortel allebei fijn. Snijd de chilipeper in dunne ringen.

2. Meng 2/3 van de kokosmelk met 200 ml water en breng aan de kook. Draai het vuur omlaag en voeg de kip, knoflook, citroengras, galanga-wortel en korianderwortel toe. Laat zachtjes pruttelen. Als de kip gaar is, kunnen de champignons en tomaten in de pan. Laat nog tien minuten op het vuur staan.

3. Voeg vervolgens de resterende kokosmelk toe en breng op smaak met palmsuiker, vissaus en limoensap. Garneer ten slotte met verse koriander en de chilipeper.