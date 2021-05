Top 10: de beste landen in Europa om met pensioen te gaan

Het internationale Blacktower Financial Management Group heeft uitgezocht in welke tien Europese landen het voor gepensioneerden het best toeven is. Daarbij is er onder andere gekeken naar de criminaliteitscijfers, gemiddelde kosten voor levensonderhoud, levensverwachting en de gemiddelde leeftijd van de inwoners.

Ons land doet het volgens de studie niet slecht, want we staan staat op nummer 4 in de lijst, net onder Slovenië, maar boven Italië. Finland en Spanje staan op respectievelijk nummer 1 en 2.

De volledige top 10:

1. Finland

2. Spanje

3. Slovenië

4. Nederland

5. Italië

6. Denemarken

7. Portugal

8. Estland

9. Duitsland

10. Oostenrijk