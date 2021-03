Nederlandse uitvinding tegen malaria vertraagd door bureaucratie WHO

Dankzij de Eave Tubes leggen malariamuggen het loodje.

Een Nederlandse muggenval reduceert malaria in Afrika met vijftig procent. Hoewel de effectiviteit van de Eave Tubes door de universiteitenvan Londen, Liverpool en Pennsylvania is bewezen, eist gezondheidsclub WHO een tweede test. „Dat duurt minstens een jaar, waarin vele duizenden mensen zouden kunnen worden gered van de dood maar dat interesseert de WHO niks”, verzucht uitvinder-ondernemer Anne Osinga. „Ze zijn daar alleen maar bezig met regels die bovendien steeds worden veranderd.”