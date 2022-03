Dit mag nooit meer weg: Eekhoorntje als wisseltrofee

Aan deze albasten eekhoorn zit een wel heel mooi familieverhaal vast. Hij fungeert als wisseltrofee binnen de familie Broekhoff en zorgt elk jaar weer voor veel plezier en hilariteit.

Het diertje werd ergens in de jaren 70 aangeschaft door de vader van Cootje Broekhoff. Hij was mededirecteur van een steenhouwerij in Loosdrecht.

Cootje: „Het bedrijf had ook een winkeltje met natuurstenen voorwerpen, in die tijd erg in de mode. Mijn vader speurde tijdens buitenlandse reizen naar mooie snuisterijen. Toen hij met deze eekhoorn thuiskwam, lachten mijn twee ooms, mede-eigenaren, zich een deuk: ’Die verkopen we nooit!’”

Inderdaad: de eekhoorn verstofte in een hoekje. Bij zijn pensioen kreeg pa Broekhoff hem met veel gelach en bombarie cadeau.

Toen later na het overlijden van de ouders het huis werd opgeruimd en niemand het ding wilde hebben, kreeg een zus een lumineus idee. „De eekhoorn werd een wisseltrofee. Wie een grote stommiteit uithaalt, moet hem een jaar in huis hebben. Op een zichtbare plek!”

Alle kleinkinderen worden geacht de stomme dingen die hun ouders uithalen, te melden bij degene die de eekhoorn in bezit heeft.

Op de jaarlijkse familiedag wordt de ’Gouden Eekhoorn’ met veel grappige verhalen uitgereikt. „Hij doet al meer dan 25 jaar de ronde en wij zijn er inmiddels erg aan gehecht.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl