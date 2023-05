Premium Het beste van De Telegraaf

Getuigenis van leven in concentratiekamp Birkenau bij Auschwitz Rosa Levy ontsnapte aan gaskamer

Rosa de Winter-Levy met haar dochter Judy

’Het is altijd mijn wens geweest, en in mijn grootste ellende heb ik mij voorgenomen om, mocht ik het lijden doorstaan, mijn belevenissen in het concentratiekamp Birkenau bij Auschwitz in Polen wereldkundig te maken.” Zo begint Rosa de Winter-Levy haar getuigenis Aan de gaskamer ontsnapt! dat ze vlak na de Tweede Wereldoorlog liet opschrijven.