Dagrecept: zo maak je kip van de barbecue met duck sauce à la Julius Jaspers

Nodig voor zes personen:

- 75 ml zonnebloemolie

- 10 teentjes knoflook

(schoon en geperst)

- 225 ml hoisinsaus

- 75 ml sesamolie

- 150 ml kippenbouillon

- 12 kippendijen (ontbeend)

Verhit olie in een grote koekenpan en fruit de knoflook kort. Voeg de hoisinsaus, sesamolie en kippenbouillon toe, meng goed en breng aan de kook. Laat een derde van de saus indampen, en even afkoelen. Marineer de kippendijen een avond, nacht en morgen (in totaal 18 uur) in de saus, laat uitlekken en grill ze om en om krokant (op indirect vuur, bij 180 graden). Begin met grillen aan de velkant en en laat doorgaren op de vleeskant, totdat de kip een kerntemperatuur van 72 graden heeft. Lak tijdens het grillen regelmatig met een kwastje regelmatig wat saus over het vlees.