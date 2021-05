Premium

’Ramp Tsjernobyl mag niemand relativeren’

’Dit is geloof ik wel een missie voor u, nietwaar?’, zei dr. Ginjaar, oud-minister van Volksgezondheid namens de VVD, toen ik naar de deur van zijn kamer liep. Het was 1986 en we hadden juist een lang gesprek over stralingsbescherming gevoerd, waarbij Ginjaar had beaamd dat de nieuwe limieten niet d...