Hele jaar door wild van wild

Terwijl ik dit verhaal schrijf, is er alweer een nieuwe lockdown gaande. Even daarvoor heb ik een bezoek gebracht aan pop-up wild & wijnbar ’t Vliegend Hert, boven het bekende restaurant Restaurant d’Vijff Vlieghen in de Amsterdamse Spuistraat.

Dat we in dit eeuwenoude, monumentale pand verschillende bereidingen van wild proeven, heeft iets toepasselijks. Ik kan me voorstellen dat men een paar honderd jaar geleden vaker een stukje wild at dan tegenwoordig; het komt vooral rond de feestdagen op tafel.

Reden te meer voor Peter Klosse, smaakexpert en eigenaar van Hotel-Restaurant De Echoput waar wild vast op het menu staat, om die pop-up wild & wijnbar te openen. „Het was een samenwerking met wijnen uit de Pays d’Oc en dé kans om te laten zien dat je van wild bijzondere en meer alledaagse gerechten kunt bereiden. Wild mag best wat beter worden gewaardeerd, er bestaan nog altijd veel misverstanden over.”

Ⓒ De Echoput

Malser

Een daarvan is dat wild van nature een heel sterke geur en smaak heeft. Die geur en smaak ontstaan door besterven. Daarbij wordt het dier opgehangen zodat enzymen het collageen in het vlees afbreken en het vlees malser wordt. In het Frans noemen ze dit faisandage, een verwijzing naar het oude gebruik waarbij men een geschoten fazant aan een spijker hing. Als hij door het rijpen er vanaf viel, was die klaar voor gebruik.

Klosse: „Om het maar even cru te zeggen: die typische wildsmaak is eigenlijk verrotting. Men dacht lange tijd dat wild nu eenmaal zo hoort te smaken. Vervolgens heb je zoete sauzen en garnituren nodig om te bedekken wat er mis is gegaan. Mijn vader besloot in de jaren 60 te stoppen met dat lange rijpen. ’Het is rood vlees, waarom zou je vlees van een hert, ree of moeflon anders dan rund behandelen?’ was zijn gedachte. Drie, vier dagen besterven is genoeg.”

Ⓒ De Echoput

Vlucht

Overigens heeft lang rijpen van rundvlees een vlucht genomen, maar dat vindt weer plaats onder droge, gecontroleerde omstandigheden, waardoor het vlees niet onaangenaam gaat ruiken, maar wel mooiere smaken krijgt.

Een tweede misverstand: jagers zijn bloeddorstige adrenalinezoekers. „Ze spelen een enorm belangrijke rol bij het welzijn van de dieren. Dat klinkt misschien gek, maar als je een populatie niet in stand houdt, kan in een gebied kaalslag ontstaan waardoor dieren verhongeren. We hebben gezien wat er in de Oostvaardersplassen is gebeurd. Dat moet je ook niet willen.”

Dat je van wild ook alledaagse gerechten kunt maken, zien we aan de bitterballen van hert en de saté van wild zwijn die voorbijkomen. Bij die laatste was het wel even spannend hoe dat zou uitpakken; wild zwijn is veel magerder dan varkensvlees. „Het is goed gekomen”, vertelt Klosse. „Het is van belang hoe je het vlees snijdt en hoe groot de stukjes zijn.”

Het derde misverstand is dat je alleen in het najaar of met Kerstmis wild kunt eten. Klosse: „Ik raad mensen aan om eens naar de wildkalender te kijken. Wild zwijn, hert of ree zijn het hele jaar verkrijgbaar. Konijn, haas en fazant worden wel in het najaar geschoten.”

Daarnaast wordt houtduif het hele jaar geschoten, al zijn ze in de zomer en najaar wel het lekkerst. Wilde eend is er van half augustus tot februari. Maar omdat men gewend is om alleen het einde van het jaar wild te eten, ligt het vlees vaak maanden in de vriezer.

Poelier

Wie besluit om vaker wild te eten, kan het beste de jachtkalender volgen. Een poelier in de buurt vind je via jagersvereniging.nl. Klosse: „Pas je bereiding en garnituren aan het seizoen aan. Spruitjes passen traditioneel bij wild, maar die ga je in mei natuurlijk niet vinden.”

Makkelijk ’instapwild’ zijn hert en ree. „De smaaknuances zijn net iets anders, maar qua bereiding is het niet anders dan rundvlees. Wie een mooi biefstukje kan bakken, komt er wel uit. Haas is daarentegen van nature iets minder toegankelijk.”

Dat kan wel zo zijn; het geserveerde pasteitje met ragout van haas blijkt ook fijn en zeker niet heftig. Klosse: „Het is vooral een kwestie van weten hoe je wild bereidt.”