Hotel van de week: in Banks Mansion in Amsterdam voelt íedereen zich welkom

Ik moet er door de jaren heen zeker een stuk of vijfhonderd keer zijn langs gefietst zonder het op te merken, vóór en na het stappen in het centrum van Amsterdam. Dat komt ook doordat het Banks Mansion niet direct in het oogt springt als hotel. Dat bedoel ik in goede zin.

Het monumentale grachtenpand op de hoek Vijzelstraat/Herengracht heeft namelijk iets chics; er had net zo goed een gerenommeerd advocatenkantoor kunnen zitten. Misschien ook niet zo vreemd, gelegen op een steenworp afstand van de Gouden Bocht, het duurste stuk van de Amsterdamse grachtengordel.

Warme sfeer

Niet dat dit hotel binnen een en al stijfheid uitstraalt, integendeel. Door de warme art deco-stijl en het glas-in-lood in de lobby, geïnspireerd op het werk van de Nederlandse architect Berlage, voel je je meteen welkom.

Bovendien zijn in dit boetiekhotel drankjes en hapjes in de lobby ’van het huis’. Het staat je vrij om wat te nemen uit de private bar naast de lederen fauteuils in de lobby, maar zonder dat dit ontaardt in een bacchanaal met buitenlandse toeristen, die er tijdens mijn verblijf in september nog waren.

Maar ook in onze deluxe kamer op de vierde (en hoogste) verdieping kun je een drankje nuttigen. De drie glazen karaffen met wodka, cognac of whiskey zijn namelijk ook inbegrepen – dat zie je maar zelden. Bovendien kunnen we knabbelen van een dikke chocoladereep in Delfts blauwe wikkel die op ons kingsize bed klaarligt.

Hoewel het verleidelijk is om de warme, met houten elementen ingerichte kamer niet meer te verlaten, eten we toch even een hapje buiten de deur – toen kon dat namelijk nog – waarna we verzadigd en ietwat beschonken naar ons bed konden kruipen. Slapen doen we als een roos en ’s ochtends staan we extra lang onder de regendouche in de ruime badkamer.

Voordat we het ontbijt in het souterrain nuttigen, is het eerst echter heerlijk wakker worden met een kopje Nespresso uit de eigen machine en het uitzicht op de Herengracht, met de ochtendzon op het gezicht.

Vrolijk

Het ontbijt verliep vorig jaar in shifts, je kon je er de avond van tevoren voor opgeven. Ik laat me door de supervrolijke dame achter de omeletbar verleiden tot een smakelijke omelet, boven op de heerlijke croissantjes en pannenkoeken.

Maar dat geeft helemaal niets. Want als je een keer toerist in eigen stad bent, dan moet je het meteen goed doen!

In ’t kort

Inrichting

Art deco, geïnspireerd op de Nederlandse architect Berlage.

Locatie

Hartje centrum aan de Herengracht, op een steenworp afstand van het Muntplein en de Gouden Bocht.

Service

Vriendelijk en enorm vrolijk zonder dat dit geforceerd overkomt.

Praktisch

Er is een lift aanwezig. Het full service concept met dankjes/hapjes in de lobby geldt nog steeds, maar vanwege coronaregels enkel in de vorm van een afhaalpunt. De drankjes en hapjes nuttig je op de kamer. Dat geldt ook voor het ontbijt.

Kamerprijs vanaf 159 euro per nacht.

banksmansion.nl