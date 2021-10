Recept van de dag: pompoensalade met rucola en salie

Stingy Jack was vervolgens niet welkom in de hemel, noch in de hel en dus gedwongen om eeuwig op de aarde te zwerven. In Ierland begonnen mensen demonische gezichten uit rapen te snijden om zijn dwalende ziel af te schrikken. Die traditie zouden Ierse immigranten in Amerika met pompoenen hebben voortgezet. Wij hebben vandaag ook een pompoen nodig, maar niet om geesten te verjagen; voor een salade met salie.

Nodig voor 4 personen:

- halve Japanse pompoen (in partjes)

- halve tl paprikapoeder

- handje salieblaadjes

- 50 g pijnboompitten (geroosterd)

- 50 g zonnebloempitten (geroosterd)

- 75 g rucola

- 125 g geitenkaas (verkruimeld)

- olijfolie, honing en mosterd

Bereiding

Snijd de pompoen in partjes en rooster ze op wat bakpapier in een oven van 200 graden. Sprenkel wat olijfolie en paprikapoeder erover, breng ook op smaak met zout en peper. Rooster de pompoen twintig minuten, strooi daarna de salie erover en laat het nog vijf minuten in de oven. Rooster ondertussen de pijnboompitten en zonnebloempitten een paar minuutjes in een koekenpan. Meng die met de rucola, pompoen en verkruimelde geitenkaas. Serveer het met een honingmosterd-dressing.