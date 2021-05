Terug naar de roots van NieR

Na het redelijke succes van Replicant en het grote succes van opvolger NieR Automata vond Square Enix het tijd om NieR Replicant een nieuwe kans te geven voor een nieuw publiek, met als resultaat een eigentijds avontuur met moderne gameplay en graphics, maar die slechts ten dele de 12 jaar oude basis kan verhullen.

Wat is het?

We ontmoeten onze held in een nogal penibele situatie. Samen met zijn zieke zus Yonah zit hij vast in een half ingestort warenhuis, omringd door zwarte, schaduwachtige monsters. De hoofdpersoon -laten we hem NieR noemen- roept een magisch boek om hulp en samen bevechten ze de hordes monsters. In no time verslaan ze samen alle monsters, waarbij NieR steeds sterker en sterker wordt dankzij de magie van het boek. Met Yonah gaat het steeds slechter. Hoe dat afloopt, krijgen we niet te zien. We nemen namelijk een sprong in de tijd, naar 13 eeuwen later, waar we opnieuw NieR en de nog steeds zieke Yonah tegenkomen. Hier begint het spel pas écht.

Deze proloog doet denken aan het startschot van een goede dramatische film en zet de toon van NieR Replicant. NieR maakt zich zorgen om zijn doodzieke zusje en zal er alles aan doen om haar te redden. Dat hij daarvoor een hele wereld aan demonen moet bevechten en mogelijk diezelfde wereld kan redden, is voor hem bijzaak. Zijn zus is alles voor hem.

Gelukkig hoeft hij de wereld niet alleen in te trekken, gaandeweg ontmoet hij een magisch boek genaamd Grimoir Weiss (ja, hetzelfde boek uit de proloog), een nogal schaars geklede dame genaamd Kainé en Emil, een jongen die met zijn blik mensen in steen kan veranderen.

Samen moeten ze alles uit de kast trekken in een poging om Yonah te genezen.

Is het wat?

Deze NieR Replicant is niet zomaar een nieuw uitgave. De game is namelijk flink onder handen genomen. De wereld van NieR is voorzien van veel meer detail en ook de gameplay is flink aangepast. Alles oogt en speelt daardoor veel soepeler en prettiger. Het vechtsysteem leent het goede van opvolger NieR Automata, waardoor ook dat aan hedendaagse standaarden voldoet.

Toch kan dat niet verbloemen dat de basis van de game inmiddels twaalf jaar oud is. De speler wordt regelmatig van hot naar her gestuurd door hetzelfde gebied. NieR kent geen fast-travel en hoewel daar wel een verklaring voor gegeven wordt, had de spelervaring daar wel heel veel baat bij gehad.

Ondanks de grafische upgrade oogt NieR Replicant wat flets. Waar bij hedendaagse games de kleuren vaak van het scherm af spatten lijkt er bij NieR Replicant steeds een lichte mist over de omgeving te hangen waardoor het kleurenpallet wat overbelicht oogt. Dit is vreemd genoeg zelfs wat extremer dan in het origineel.

Het verhaal van NieR is onveranderd boeiend. De liefde voor broer en zus, de sterke personages die je onderweg tegenkomt, het blijft interessant. De gameplay is afwisselend. Je krijgt regelmatig nieuwe wapens te gebruiken en ineens kan de hele speelstijl veranderen in een puzzelgame of een tekst-adventure met raadsels. Je krijgt zeker waar voor je geld, na een eerste speelbeurt, dia la zo’n 40 uur duurt, kan je gerust opnieuw starten, om nieuwe eindes te ontdekken en andere scènes te zien.

Plus– en minpunten

Interessante verhaallijn

Herspeelbaar door meerdere eindes

Prima gameplay en soepel vechtsysteem

Flets ogend kleurgebruik

Onnodig heen en weer lopen door hetzelfde gebied

Conclusie

NieR Replicant biedt dat wat de fans graag willen: meer gameplay zoals in NieR Automata en een goed (achtergrond)verhaal. Deze remake kan niet helemaal verbloemen dat hij in de basis al 12 jaar oud is. Dat uit zich vooral in het wat fletse kleurgebruik en het herhaaldelijk dezelfde lange afstanden moeten afleggen. Desondanks staat NieR Replicant als een huis en speelt het door het herbewerkte vechtsysteem als een moderne game. NieR Replicant is dan ook zeker een aanrader voor hen die houden van game met een goed verhaal en prettige gameplay.

Deze review kwam tot stand in samenwerking met XGN.NL