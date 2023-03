Premium Het beste van De Telegraaf

Lars (24) ontmoette zijn vriendin dankzij de Renault Fuego: 'Wordt onze trouwauto'

Lars Maas met zijn vriendin: „De Fuego heeft ons bij elkaar gebracht.” Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Lars Maas (27) is gek van het Franse automerk Renault. „Oude Renaults, want de nieuwe doen me niks.” Het summum van zijn ’collection’ is zijn Renault Fuego GTX.