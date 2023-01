HYROX en HADO worden ’t helemaal

HYROX, data driven, technisch vernuftig en snel en spectaculair. Als sportkenner Luc Keersmaekers, community manager van SPORTNEXT, de trends voor komend jaar moet opsommen, zijn het deze.

Ze behoeven enige uitleg, want HYROX klinkt ingewikkeld. Dat is het echter niet: „HYROX is een fitnessrace die bestaat uit een run van één kilometer, gevolgd door een fitnessoefening zoals burpees of roeien”, legt Keersmaekers uit. „Deze run herhaal je acht keer, met telkens een andere fitnessoefening.”

Deze vorm van fitness is dankzij de toegankelijkheid behoorlijk populair aan het worden. Er zijn tien divisies, elk met verschillende gewichten en herhalingen, voor zowel beginner als gevorderde. Vandaag, op 21 januari, wordt zelfs een Europees Kampioenschap in Maastricht gehouden. „Een mooi moment voor de sport om in Nederland nog meer uit de schaduw te treden”, voorspelt de kenner.

Op de fiets

Gravelbiken is vorig jaar al steeds groter geworden; die trend zet zich dit jaar door. Ⓒ Getty Images

Daarnaast tipt hij een sport die afgelopen jaar al behoorlijk hard ging: gravelbiken. Overgewaaid uit Amerika en een mix van wielrennen, veldrijden en mountainbiken waarbij de ritten op de speciale fiets, een kruising tussen een racefiets en mountainbike, met speciale banden vooral op onverharde wegen door de natuur voeren.

Ook hier bewijs van populariteit met een kampioenschap: vorig jaar werd het eerste NK Gravel in Epe georganiseerd en in oktober vond het eerste WK Gravel in Italië plaats. Keersmaekers: „De komende vijf jaar zijn de locaties voor het wereldkampioenschap al vergeven, wat de potentie van de sport weergeeft.”

Daarnaast ziet de expert dat sporten steeds meer door technologie en data wordt beïnvloed. Niet alleen qua bijhouden van scores en prestaties, maar de zogeheten wearables, draagbare technologie, zorgen voor een nieuwe sportbeleving.

Zo start in Amerika dit jaar de National Cycling League waarbij de wielrenners met wearables gaan fietsen. Een nieuwe competitie met een Zwift-achtig platform waarop de data van de renners worden gestreamd en wielerliefhebbers vanuit huis live tegen hun idolen kunnen fietsen.

„Voor topsporters, fanatieke amateurs en fans zijn data steeds belangrijker”, verklaart Keersmaekers. „Mede door de wearables kunnen we steeds meer en nauwkeuriger meten waardoor sporters en clubs nog beter inzicht in hun prestaties krijgen. Dat helpt om beter te worden.”

„Tegelijkertijd kunnen fans door inzicht in allerlei data nog meer bij de atleet, het team of een evenement worden betrokken. Dat verhoogt de beleving. Wereldwijd kijken op Twitter, TikTok, YouTube, Fox Sports en Sky Sports miljoenen fans naar wedstrijdstreams.”

Technisch vernuftig

HADO wordt inmiddels wereldwijd door miljoenen mensen gespeeld

Al die technologie en data zorgen er ook voor dat de aan hun scherm vastgeplakte jeugd juist wél in beweging komt, merkt Keersmaekers. Helemaal als we kijken naar een nog verder gaande technologie: virtual reality of augmented reality. Zo heeft HADO, de eerste AR-sport ter wereld, haar intrede in meer dan 35 landen gedaan en wordt deze door miljoenen mensen gespeeld.

HADO is een vorm van digitaal trefbal waarbij je het spel daadwerkelijk speelt, maar dankzij de AR-bril allerlei game-invloeden ziet. Onder meer de voetbalclub Real Madrid heeft inmiddels een AR-app op de markt gebracht om fans, zowel thuis als in het stadion, een interactieve, meeslepende beleving te bieden en vooral de jeugd te binden.

„Nóg een stap verder is sporten in de Metaverse, een virtuele 3D-ruimte waarin je anderen kunt ontmoeten”, aldus Keersmaekers. „Manchester City heeft als eerste voetbalclub ter wereld aangekondigd hun stadion hierin te willen nabootsen, waardoor fans de wedstrijden straks live kunnen bijwonen zonder fysiek aanwezig te zijn. Zulke ontwikkelingen gaan in 2023 onverminderd door.”

Een fitnessrace à la HYROX, digitaal trefballen met speciale effecten of misschien, ooit, sporten in de Metaverse in een stadion: het lijkt allemaal een beetje af te drijven van het ouderwetse rondje hardlopen of recreatief potje voetbal. Keersmakers: „Alles moet tegenwoordig sneller en spectaculairder.”

Constante actie

„Mensen, vooral de jeugd, willen geboeid blijven met constante actie en spanning. Sporten met kleinere velden, een kortere speeltijd en minder momenten waarop het spel stilligt, doen het daarom goed. Basketbal 3x3 is een goed voorbeeld; dat werd op de laatste Olympische Spelen gespeeld.”

Al zijn er twee kampen: de fanatiekelingen en degenen die voor de ontspanning en het plezier bewegen. In welk kamp je ook zit, het belangrijkste is die beweging, met welke motivatie of welk doel dan ook.

Keersmaekers: „Het belang van bewegen is ons tijdens de lockdowns wel duidelijk geworden. Met wandelen, hardlopen en fietsen merkten we hoe prettig dat was, ondanks dat de sportclubs gesloten waren. We zijn ons nog bewuster van het feit dat bewegen niet alleen aan je fysieke gezondheid, maar ook aan je mentale welzijn bijdraagt. Zeker in lastige tijden, zoals nu met de financiële onzekerheid en oorlog, kan bewegen eerder een uitlaatklep zijn dan dat je een fysieke topinspanning wilt leveren.”