Dagrecept: Authentieke ceviche (met lust opwekkende tijgermelk)

Of het waar is kunt u zelf ontdekken; chef-kok Pascal Jalhay van Kookstudio Bij de Molen deelt in zijn boek Wereldse Smaakmakers namelijk een authentiek recept voor tijgermelk.

Het is gelukkig niet zo moeilijk: meng de rode ui, knoflook, rode peper en koriander met het limoensap en de olijfolie. Snijd de tomaten in vieren, verwijder de zaadlijsten, het vruchtvlees mag in kleine blokjes. Snijd de avocado in plakjes en voeg dit samen met de tomatenblokjes toe aan de marinade.

Snijd de kabeljauwfilet (of andere verse vis van jouw keuze) in plakjes of blokjes en schep dit voorzichtig door de marinade. Een kwartiertje marineren zou genoeg moeten zijn, maar proef regelmatig. Mocht je andere vis gebruiken; kabeljauw is redelijk stevig, zachtere vis heeft minder tijd nodig. Direct serveren. Een voorgerecht voor vier personen of als lichte maaltijd voor twee, met wat brood ernaast.

Nodig voor 4 porties:

- 500 g verse kabeljauwfilet

(of andere vis)

- 1 rode ui (fijngesneden)

- 1 teen knoflook

(fijngesneden)

- 1/2 Spaanse rode peper

(zaadlijsten eruit, fijngehakt)

- 4 g korianderblaadjes

(fijngehakt)

- sap van 3 limoenen

- 30 ml goede olijfolie

- 2 tomaten

- 2 avocado’s