Smaaktest ham-kaascroissants: ’Kaas? Eerder een vieze gele smurrie!’

Toen ik een paar collega’s eens vertelde dat ik croissantjes thuis altijd nog even in de oven opwarm, keken ze me glazig aan. Blijkbaar een opmerkelijke gewoonte terwijl croissantjes warm vele malen lekkerder zijn! Het bladerdeeg van de croissantjes is een Franse uitvinding en wordt ook wel pâte feuilletée genoemd.

Héél veel laagjes

Dit deeg bestaat uit honderden laagjes, gescheiden door een zeer dun laagje vet dat ervoor zorgt dat tijdens het bakken de laagjes gedeeltelijk van elkaar loskomen en zo hele dunne laagjes vormen met veel lucht ertussen.

Roomboter is hierbij verreweg het lekkerst en geen vanzelfsprekendheid. Voor het kant-en-klare croissantdeeg uit de super wordt bijvoorbeeld palmvet gebruikt. Zo begrijpt u ook waarom die nooit zoals een echte roomboter-croissant smaakt...

Deze week zetten we onze tanden in de zeer geliefde variant met ham en kaas. We telden zeven supermarkten die verse croissants verkopen.

De kaasvulling speelde tijdens de test een grote rol. Niet iedereen hield van de smeuïge kaasvulling die soms wat chemisch smaakte. „Wat is dit voor een vieze gele smurrie?” De ham deed in één geval aan bacon/spek denken.

Kaaktrainer

Albert Heijn viel als eerste af. „De kaas en ham hebben weinig smaak, beetje chemisch.” Vomar vond men echt te veel te droog. „Ze zijn veel te karig met de ham en kaas. Ook best taai, prima om je kaakspieren mee te trainen.” De beste ham-kaascroissantjes kwamen volgens collega’s van Jumbo, Lidl, Dirk, Aldi en Plus.

De Top 5

1 Als beste uit de test kwam Jumbo. „Heerlijk, een echte knapperige korst met een smeuïge binnenkant.” „Een overdaad aan ham en kaas.”

€0,75 per stuk

2 We vinden Lidl op een eervolle tweede plek terug. „Wat een topper! Lekker klef van binnen, krokant van buiten.” €0,50 per stuk

3 Daar is Dirk/Dekamarkt. Hun ham-kaascroissantjes waren „prima, goed knapperig, maar er mag wel wat meer kaas in”.

€0,65 per stuk

4 „Hier zit een goede verhouding ham/kaas in”, riep iemand over de croissantjes van Aldi. „Prima te doen, maar de ham lijkt meer op bacon/spek. Op zich wel een goed idee, trouwens.”

€0,65 per stuk

5 Supermarkt Plus deed het op zich niet slecht, maar sommigen vonden de smeuïge kaasvulling „een klein beetje chemisch”. „Wel een fijne, knapperige korst.”

€0,89 per stuk