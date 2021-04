Het is Wandel tijdens je Werk-dag: maak een ommetje met collega’s!

Wandelnet organiseert sinds 2015 de nationale Wandel naar je Werk-dag. De uitdaging is om op die dag lopend naar je werk te gaan. Maar nu we door corona nog altijd zo veel mogelijk thuiswerken en de noodzaak om te wandelen volgens Wandelnet alleen maar nog groter is geworden, roept de organisatie vooral op om lekker tijdens het werk er even opuit te trekken.

Weetings met collega’s

Wandelnet heeft op Wandel tijdens je Werk-dag een aantal zogenaamde weetingroutes gelanceerd; routes die ideaal zijn voor een overleg met collega’s van vijftien tot negentig minuten. Volgens Wandelnet helpen weetings om (nog) meer uit een bespreking te halen.

Op weeting.nl kun je kijken welke weetings er bij jou in de buurt zijn.

Creatief

Wist je dat je informatie beter tot je neemt als je beweegt terwijl je luistert? Dat werkt als volgt: door te wandelen, stimuleer je de samenwerking tussen de linkerhersenhelft, die voor het analytisch vermogen staat, en de intuïtieve en creatieve rechterhersenhelft.

Bovendien maakt het lichaam tijdens het wandelen de hormonen endorfine en serotonine aan die voor een blij en ontspannen gevoel zorgen. Het stresshormoon cortisol daalt en negatieve gevoelens nemen af.

Gezondheidsvoordelen

Hartstikke goed als je vandaag een ommetje maakt (met collega’s), maar nóg beter is het om elke dag of een paar keer per week te lopen. Veel onderzoeken wijzen uit dat je veel gezondheidsvoordelen haalt uit die dagelijkse wandeling.

Door dagelijks te wandelen en je lichaam in beweging te houden, versterk je je spieren en botten. Bovendien verlaagt het de bloeddruk en verkleint het de kans op botontkalking.

En wellicht heb je het al eens gemerkt, maar wanneer je wanneer je wandelt, worden je darmen op gang gebracht. Wandelen stimuleert de stofwisseling.

Dus hup, trek die (wandel)sschoenen aan en gaan!

