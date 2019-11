Review: The Outer Worlds

Een vreemd sterrenstelsel dat is gekoloniseerd door de mensheid en waar gigantische corporaties meteen de macht hebben gegrepen. Het vormt het toneel voor het sciencefiction avontuur The Outer Worlds. Liefhebbers van rollenspellen zijn bij de game aan het perfecte adres, al voelen niet alle aspecten even goed uitgewerkt.

Wat is het?

The Outer Worlds is de nieuwste titel van Obsidian Entertainment, een ontwikkelaar die zich specialiseert in role-playing games. In dit genre liggen veel keuzes bij de speler, zoals wat er gezegd wordt in conversaties, maar ook op welke manier je de game wil spelen. In The Outer Worlds is dat niet anders en het begint al bij het verhaal.

Jouw personage is één van de ingevroren opvarenden aan boord van de Hope, een gigantisch ruimteschip dat op weg is naar de Halcyon-kolonie. Dit verre en exotische sterrenstelsel lijkt een goede bron van grondstoffen te vormen, waardoor het bedrijven heeft aangetrokken als wespen op een pot honing. De corporaties hebben zelfs zo erg de macht in handen dat de regering bestaat uit The Board - een groep vertegenwoordigers van de grootste bedrijven in de kolonie. Alle kolonisten zijn dan ook eigendom van de verschillende corporaties.

Dat is niet het geval voor jouw personage, want de Hope is nooit aangekomen bij de kolonie. Jij wordt gelukkig als enige bevrijd door de wetenschapper Phineas Welles. De beste man wordt gezocht door de autoriteiten en wil er alles aan doen om Halcyon te bevrijden van de verstikkende macht van de corporaties. Het is daarna aan jou de taak om een manier te vinden om de rest van de kolonisten op de Hope te redden van een eeuwige winterslaap en een stokje te steken voor The Board. Of je levert Welles uit om de prijs om zijn hoofd te innen. De keuze is aan jou.

Is het wat?

In The Outer Worlds begin je het avontuur aan de rand van een arbeidersstad, Edgewater, dat geplaagd wordt door een ziekte. Het laat meteen goed zien aan de speler wat er allemaal mogelijk is in de game en hoe ingewikkeld de situaties zijn die je voor de kiezen krijgt. Voordat je aan het grote plaatje kan beginnen moet je eerst de problemen in Edgewater oplossen en dat kan je op verschillende manieren doen. In sommige situaties kan je bijvoorbeeld het vuur openen met je futuristische wapens, maar je kan ook je gouden tong het werk laten doen. Voor elke quest zijn er vaak wel drie of vier mogelijkheden waarmee je de opdracht kan voltooien.

Het eindresultaat kan wild variëren. Eén van de eerste opdrachten die je krijgt is om een generator te stelen uit een plantage. Je moet daarbij alleen wel kiezen of je de energie weghaalt bij Edgewater of een kamp met deserteurs, die de regels van de bedrijven niet langer willen volgen. De keuze heeft ingrijpende gevolgen, niet alleen voor de regio maar ook voor latere fases in de game. Het zorgt er bovendien voor dat The Outer Worlds een perfecte game is om meerdere malen te spelen en te ervaren wat er gebeurt wanneer je een andere keuze maakt.

Helaas voelt niet elke speelstijl die mogelijk is in de game even lekker aan. Een karakter spelen die anderen voor zijn of haar karretje spant door middel van leugens of intimidatie voelt heerlijk aan. Dat komt dankzij het sterke dialoogsysteem, goede voice-acting en hilarische gesprekken. De verschillende bewoners van de kolonie zijn namelijk stuk voor stuk kleurrijk op hun eigen manier en toveren elke keer een glimlach op je gezicht.

Steek je daarentegen al je punten in het gebruik van wapens, dan is je speelervaring iets minder soepel. De vuur- en vuistgevechten zijn niet zozeer slecht, maar het voelt allemaal een beetje zweverig en ietwat verouderd aan. Zo lijken kogels vrij weinig impact te hebben, zelfs wanneer je een vijand recht in zijn gezicht raakt. Gelukkig zijn er tal van manieren om The Outer Worlds te spelen dat het geen obstakel mag vormen om de titel in huis te halen.

Plus- en minpunten:

+ Sterrenstelsel vol vreemde en exotische planeten

+ Enorm veel keuzevrijheid

+ Sterk verhaal met veel zwarte humor

+ Goed conversatie-systeem en bijbehorende voice-acting

- Niet alle speelstijlen pakken even goed uit

Conclusie:

Obsidian Entertainment heeft veel ervaring in het maken van rollenspellen en dat komt bij The Outer Worlds goed naar voren. De ontwikkelaar legt bijna alle keuzes bij de speler en dat zorgt niet alleen voor een diverse game, maar ook voor veel herspeelbaarheid. Helaas voelen de vuurgevechten niet zo gestroomlijnd aan als een echte shooter, maar dat mag de pret zeker niet drukken. De andere aspecten, waaronder het sterke conversatie-systeem en de heerlijke humor, maken het meer dan goed. The Outer Worlds is daarmee een game waar liefhebbers van role-playing games hun vingers bij zullen aflikken.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl