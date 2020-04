Recept van de dag: asperge ingelegd in asperge

Dit is een recept voor de dapperen onder jullie. En waarom ook niet, een zoon van me maakt opeens Turks Fruit, omdat hij zich verveelt (!). Waaruit ik concludeer dat we zin hebben in mooi koken.

Nodig voor 4 personen:

• 1 kilo asperges, geschild

• 5 blaadjes gelatine

• 200 ml slagroom

• 100 gr boeren achterham

• 2 theel kappertjes

• mayonaise naar keuze

Bereiden:

Kook 1 kilo asperges in 20 minuten zacht. Giet af, vang het kookvocht op voor soep morgen. Pureer 500 gr van de asperges, druk door een zeef. Week de gelatine in koud water. Verhit een deel van de aspergepuree. Los er de gelatine in op. Breng op smaak met wat zout en peper. Klop de slagroom stijf en meng met de puree. Bedek een ingevette schaal met gekookte ham, leg er wat gekookte asperges op. Dan wat van de aspergepuree. Dan weer asperges. Op het laatst de ham weer. Wat kappertjes erop, en laat koud opstijven. Snij in plakken en serveer met je lievelingsmayonaise, als het maar die lekkere zure Belse is!